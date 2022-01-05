Mersin'de 'Çevre, doğa ve iklim' paneli

Toros Üniversitesi’nde Hayvanları Koruma Topluluğu tarafından 'Çevre, doğa ve iklim' paneli düzenlendi.

45 Evler Kampüsü Konferans Salonunda yapılan, Sağlık Yönetimi Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Aydan Kayserili ve TÜHAK Danışmanı Öğreğim Görevlisi Arzu Çoşkun’un hazırladığı panele, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sinan Can, Ekolog Derneği Başkanı Alper Girgeç, çevre mühendisi Dilara Güngör, Veteriner Odası Başkanı Bektaş Şenay, veteriner hekim Burak Fakıoğlu ile Mustafa Ersen Bebek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konuşmacılar çevresel sağlık, çevre yönetim sistemi, iklim değişiklikleri, küresel ısınma, hayvan ve insan sağlığı, hayvanların sahiplendirilmesi ve bakımı gibi birçok konuda dinleyicileri bilgilendirdiler.

Panel kapsamında 45 Evler Kampüsü bahçesinde Mihev Tühak ile sokak hayvanları yararına stant açılırken, kitap ayracı, cerrahi maske, ikinci el kitap, mama paketleri satıldı. Ayrıca hayvan sahiplenmek isteyenler için sıcak yuva bekleyen canlar da stantta yerlerini aldılar.

Panel sonunda konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

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