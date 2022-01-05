Mersin'de trafik eğitimleri sürüyor

Mersin'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen trafik eğitimleri devam ediyor.

Program kapsamında, Mezitli ilçesinde özel bir bakım merkezi personellerine yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten gibi araçları kullanılırken uyulması gereken kurallar, araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgiler verildi.

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