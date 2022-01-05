3 Ocak Şiir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Toroslar Belediyesinin 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte düzenlediği “3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu” konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Etkinlik kapsamında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bando Takımı da bir gösteri yaptı.

3 Ocak Şiir yarışmasının ödül töreni, Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bando Takımı bir gösteri yaptı. Büyük beğeni toplayan gösteride, seslendirilen marşlara katılımcılar Türk bayrakları ile eşlik ederek, ‘3 Ocak’ ruhunu yaşadı.



“Kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz”

Milli duyguların doruklarda yaşandığı gösteride, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da İzmir Marşı’na sahnede eşlik etti. Başkan Yılmaz, “3 Ocak Kurtuluş Günü” dolayısıyla Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahne alan Garnizon Bando Takımına ve Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik’e teşekkür ederek, “Her ordunun böyle güzel bando takımı olmaz, ordu ne kadar büyükse bandosu da böyle güzel olur. Kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz” dedi.



3 Ocak Şiir Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak organize edilen şiir yarışması, Türkiye'nin çeşitli illerinden yoğun ilgi gördü. Yarışmaya, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Trabzon, Eskişehir, Van, Bursa, Osmaniye, Konya, Tokat, Çanakkale, Kahramanmaraş, Ankara, Karaman, Adana, İstanbul ve Siirt olmak üzere Türkiye'nin 14 ilinden toplam 58 eser katıldı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda; “Üç Ocak Destanı” adlı şiiri ile Mersin’den Mustafa Doğan birinci, “Sahip Çık Mersin’e (Vermem Asla)” adlı şiiri ile Mersin’in Mezitli ilçesinden Faruk Gökbulut ikinci, “Mersin Üç Ocak” adlı şiiri ile Mersin’in Tarsus ilçesinden Nadir Doğancı ise üçüncü oldu.

Ödül törenine; teşkilat başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altının verildiği yarışmada Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından jüri üyelerine de çiçek ve plaket takdim edilerek teşekkür edildi. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılara da günün anısına teşekkür belgeleri verildi.

Açılış konuşmasını yapan MEYAD Başkanı Rüştü Aydın, Başkan Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bu yıl Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutluyoruz. 3 Ocak Kurtuluş Günü ile ilgili düzenlediğimiz yarışmaya Türkiye’nin birçok vilayetinden 58 şiir katıldı. Bizler bugün bu topraklarda huzurla yaşayabiliyorsak bunu kurtuluş mücadelesi veren atalarımıza borçluyuz. 100. yıl önce bizlere emanet ettikleri bu güzel kenti bizde aynı şekilde gelecek nesillerimize teslim etmeliyiz. Bu değerlerimizi yeni nesle aktarmanın bir yolu da edebiyattır” diye konuştu.



“3 Ocak gurur günümüz”

Başkan Yılmaz da yaptığı konuşmada, MEYAD Başkanı Aydın’a, özgüven gösterip şiir yazan şairlere ve misafirlere teşekkür etti. Mersin’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, bu duyguyu anlamak, anlatmak, idrak etmek ve gençlere, çocuklara yaşatmak için birçok etkinlik yaptıklarını belirten Yılmaz, “Türk Ocakları Mersin Şubesi ve kıymetli akademisyenlerimizle birlikte, Mersin’in kurtuluşu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmaları bir eser haline gelirdik. Bu çalışma, Mersinimizin kurtuluşu ile ilgili güzel bir bilimsel eser oldu. İşgalci Fransız kuvvetlerinin üniformalarını giyen Ermeni çeteciler tarafından eşi ile birlikte önü kesilen ve namusuna el uzatılan, direnmesi üzerine de şehit edilen rahmetli Ümmü Teyzemizi de Çavuşlu Mezarlığımızda kabri başında dualarla andık. Mezarını bularak bakım ve onarımını yaptık. Bu değerlerimizi korumak, anlamak ve anlatmak bizlerin görevi” ifadelerini kullandı.

3 Ocak programları kapsamında Buluklu Mahallesinde açılışını gerçekleştirdikleri Kuvayi Milliye Karargahına da değinen Yılmaz, “Kuvayi Milliyecileri özellikle Mersin’de anlamak ve anlatmak amacıyla Kuvayi Milliye Karargahı kurduk. İşgalci Fransız kuvvetlerinin, işgal süresince karargah olarak kullandığı binayı, Valimiz Ali İhsan Su’nun desteğiyle restorasyonunu yaparak karargah haline getirdik. Karargahta Kuvayi Milliye hareketinde görev alan atalarımızın isimleri, fotoğrafları ve bilgileri yer alıyor. Amacımız, buraya gelen gençlerimizin, çocuklarımızın ve ziyaretçilerimizin olanı biteni anlayabilmesi ve bir tarih şuuru oluşturmak. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtulmasında, Kurtuluş Savaşımızda can veren, kan veren, ter akıtan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Mersinimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kapsamında düzenlediğimiz yarışmamıza katılarak kentimizin kurtuluş mücadelesini en güzel ifadelerle mısralara döken tüm şairlerimize teşekkür ediyor, jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren yarışmacıları da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, Kanuni Sultan Süleyman’ın Muhibbi mahlasıyla yazdığı şiiri de okudu.

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