Başkan Yılmaz: "3 Ocak Mersin’de yaşayan herkesin bayramı, gururudur" Toroslar Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Bir ve beraber olmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, “Geçtiğimiz yıllar ülkemiz ve tüm dünya, pandemiye bağlı gelişmelerden dolayı zor süreçlerden geçti. Temennimiz 2022 yılının geçtiğimiz yılların olumsuzluklarını taşımamasıdır. Bunu sağlamak, güçlü olmak elimizde. Biz bir aileyiz. Bir ve beraber oldukça tüm güçlükleri birlikte aşarız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Tüm kentte coşkuyla kutlanan 3 Ocak Kurtuluş Günü hakkında konuşan Yılmaz, “3 Ocak Mersin’in ortak paydasıdır. Anadolu’nun her yerinde, işgal kuvvetlerine karşı yerel halk bir araya gelmiş, kahramanlık destanı yazarak düşmanı yenmiştir. O açıdan 3 Ocak Mersin’de yaşayan herkesin bayramı, gururudur. Bu mücadelede kan veren, can veren, alın teri döken tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

2021 yılında gerçekleştirdikleri hizmetlere de değinen Yılmaz, “Taziye evleri ile ilgili fizibilite çalışmalarımızı yaptık. Yol çalışmalarımız kapsamında da 83 bin ton asfalt, 500 bin metrekare parke taşı döşedik. 17 günlük kapanma döneminde ve sonrasında hemşehrilerimizin her derdine çare olmak için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Kapanma döneminde 60 binin üzerinde çağrı aldık. 50 binin üzerinde de yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu süreçte ekonomimizin bel kemiği esnaflarımıza da destek sağlayarak onlara can suyu olmak istedik. Yaylalarımızda, çiftçilerimizle birlikte düzenlediğimiz etkinliklerimizde amacımız üretilen tarım ürünlerinin ve kentimizin tanıtımı yapmak. Toprağı bereketlendiren çiftçilerimiz bizler için çok değerli. Bölgemiz geniş. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz ve bu doğrultuda toplumumuzun her kesimi ile iletişim kurmayı önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından Denetim Komisyonu üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Belediye Meclis üyeleri Salih Özbay, Atilla Parlak, Fatma Özer, Hasan Çağanay ve Eren Türker Denetim Komisyonu üyesi seçildi.

Toplantıda belediye sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına verilen aylık ayni yardımın geçtiğimiz yıla göre yüzde 36,2 artırılmasına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Yılmaz, muhtarlıkların hemşehrilerimize daha iyi hizmet edebilmeleri amacıyla verecekleri ayni yardımın hayırlı olmasını dileyerek, "Ortak hedefimiz halkımıza hizmet etmektir. Muhtarlıklarımızın elektrik, su, internet, telefon, yakıt ve akaryakıt gibi benzeri giderlerin karşılanması amacıyla belediye olarak yaptığımız aylık ayni yardımı bu yıl daha da artırdık. Tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasında büyük bir rol üstlendiğini kaydeden Yılmaz, “Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin bu yıl 20.'si gerçekleştirilecek. Bu festival kentimiz için güzel, yüz akı bir organizasyon. Toroslar Belediyesi olarak bu organizasyona destek vermeyi önemsiyoruz” diye konuştu.

Gerçekleştirilecek olan “20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali” için belediye bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif, görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda, mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13C4A pafta 5761 ada 17 no’lu parselin okul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin teklif görüşülerek, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarına sevk edildi.

Belediye meclisinin 2022 yılı için aylık tatili, oy birliğiyle Ağustos ayı olarak belirlendi.

Toroslar Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı ise 1 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.