Başkan Yılmaz: "3 Ocak Mersin’de yaşayan herkesin bayramı, gururudur" Toroslar Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz: "3 Ocak Mersin’de yaşayan herkesin bayramı, gururudur" Toroslar Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

İHA

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Yılmaz: "3 Ocak Mersin’de yaşayan herkesin bayramı, gururudur" Toroslar Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Ocak ayı toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkan Yılmaz, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin yeni yılını kutladı. Bir ve beraber olmanın önemine dikkat çeken Yılmaz, “Geçtiğimiz yıllar ülkemiz ve tüm dünya, pandemiye bağlı gelişmelerden dolayı zor süreçlerden geçti. Temennimiz 2022 yılının geçtiğimiz yılların olumsuzluklarını taşımamasıdır. Bunu sağlamak, güçlü olmak elimizde. Biz bir aileyiz. Bir ve beraber oldukça tüm güçlükleri birlikte aşarız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.
Tüm kentte coşkuyla kutlanan 3 Ocak Kurtuluş Günü hakkında konuşan Yılmaz, “3 Ocak Mersin’in ortak paydasıdır. Anadolu’nun her yerinde, işgal kuvvetlerine karşı yerel halk bir araya gelmiş, kahramanlık destanı yazarak düşmanı yenmiştir. O açıdan 3 Ocak Mersin’de yaşayan herkesin bayramı, gururudur. Bu mücadelede kan veren, can veren, alın teri döken tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.
2021 yılında gerçekleştirdikleri hizmetlere de değinen Yılmaz, “Taziye evleri ile ilgili fizibilite çalışmalarımızı yaptık. Yol çalışmalarımız kapsamında da 83 bin ton asfalt, 500 bin metrekare parke taşı döşedik. 17 günlük kapanma döneminde ve sonrasında hemşehrilerimizin her derdine çare olmak için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Kapanma döneminde 60 binin üzerinde çağrı aldık. 50 binin üzerinde de yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu süreçte ekonomimizin bel kemiği esnaflarımıza da destek sağlayarak onlara can suyu olmak istedik. Yaylalarımızda, çiftçilerimizle birlikte düzenlediğimiz etkinliklerimizde amacımız üretilen tarım ürünlerinin ve kentimizin tanıtımı yapmak. Toprağı bereketlendiren çiftçilerimiz bizler için çok değerli. Bölgemiz geniş. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz ve bu doğrultuda toplumumuzun her kesimi ile iletişim kurmayı önemsiyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından Denetim Komisyonu üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Belediye Meclis üyeleri Salih Özbay, Atilla Parlak, Fatma Özer, Hasan Çağanay ve Eren Türker Denetim Komisyonu üyesi seçildi.
Toplantıda belediye sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına verilen aylık ayni yardımın geçtiğimiz yıla göre yüzde 36,2 artırılmasına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Yılmaz, muhtarlıkların hemşehrilerimize daha iyi hizmet edebilmeleri amacıyla verecekleri ayni yardımın hayırlı olmasını dileyerek, "Ortak hedefimiz halkımıza hizmet etmektir. Muhtarlıklarımızın elektrik, su, internet, telefon, yakıt ve akaryakıt gibi benzeri giderlerin karşılanması amacıyla belediye olarak yaptığımız aylık ayni yardımı bu yıl daha da artırdık. Tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun" dedi.
Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasında büyük bir rol üstlendiğini kaydeden Yılmaz, “Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin bu yıl 20.'si gerçekleştirilecek. Bu festival kentimiz için güzel, yüz akı bir organizasyon. Toroslar Belediyesi olarak bu organizasyona destek vermeyi önemsiyoruz” diye konuştu.
Gerçekleştirilecek olan “20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali” için belediye bütçesinden maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif, görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Toplantıda, mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13C4A pafta 5761 ada 17 no’lu parselin okul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin teklif görüşülerek, İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Şehircilik Komisyonlarına sevk edildi.
Belediye meclisinin 2022 yılı için aylık tatili, oy birliğiyle Ağustos ayı olarak belirlendi.
Toroslar Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Meclis Toplantısı ise 1 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir
YEREL HABERLER Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize ...
Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize gelecektir
YEREL HABERLER Başantrenör Akkaya: Avrupa kupası kentimize ...
3 Ocak Şiir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 3 Ocak Şiir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Mersin'de trafik eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de trafik eğitimleri sürüyor
Mersin'de 'Çevre, doğa ve iklim' paneli
YEREL HABERLER Mersin'de 'Çevre, doğa ve iklim' paneli
Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı
Mersin'de akaryakıt kaçakçılığına suçüstü: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de akaryakıt kaçakçılığına suçüstü: 2 ...
Mersin'de kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de kaçak içki operasyonu
Liseliler atık yağları toplayıp, sabun yaptılar
YEREL HABERLER Liseliler atık yağları toplayıp, sabun yaptılar
Çamlıyayla Orman İşletme Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Çamlıyayla Orman İşletme Müdürü görevine başladı
Kaçak akaryakıt satan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak akaryakıt satan 3 kişi suçüstü yakalandı
Vali Su, Çukurova Basketbol’un sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Vali Su, Çukurova Basketbol’un sevincine ortak oldu
Akdeniz Belediyesi, Hoş Geldin Bebek projesiyle 4 bin 500’den fazla aileye ulaştı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, Hoş Geldin Bebek projesiyle 4 bin ...
Göçmen Katlı Kavşağının yapımı 8 Ocak’ta başlıyor
YEREL HABERLER Göçmen Katlı Kavşağının yapımı 8 Ocak’ta başlıyor
"En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" eğitimleri ...
Yağışlara karşı menfez ve ızgaralar temizleniyor
YEREL HABERLER Yağışlara karşı menfez ve ızgaralar temizleniyor
Mut Belediyesinden emekli olan personellere plaket
YEREL HABERLER Mut Belediyesinden emekli olan personellere plaket
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: 69-40
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Lointek Gernika: ...
Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol Avrupa'da adını son 16'ya yazdırdı
Sayapark, Mersin’in kurtuluş gününü mehteran konseriyle kutladı
YEREL HABERLER Sayapark, Mersin’in kurtuluş gününü mehteran ...
Kar isteyen emeklinin hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kar isteyen emeklinin hayalini belediye başkanı ...
Otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı
Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Azerbaycanlı gazileri ağırladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.