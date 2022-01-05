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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta kadınlara hamur yoğurma makinesi desteği

İHA

Tarsus'ta kadınlara hamur yoğurma makinesi desteği

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, kadınların vakitlerinden tasarruf etmesini sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 16 köye hamur yoğurma makinesi dağıtımı gerçekleştirdi.
Kadınların hayatını kolaylaştırmak ve destek olmak amacıyla projelerine devam eden Tarsus Belediyesi, kadınlar için oldukça zahmetli ve zor olan hamur yoğurma işini kolaylaştırmak ve destek olmak amacıyla kırsal mahallelere hamur yoğurma makinesi dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü hamur yoğurma makinası ile beraber, çiftçi ve muhtarlara ata tohumu projesi kapsamında 30 bin adet marul fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Kırsal alanların dezavantajlı yönlerini en aza indirgemek ve zahmetli hamur işlerinin yapımını kolaylaştırıp üretilen yöresel ürünlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla dağıtımı yapılan hamur yoğurma makineleri ile kadınların vaktinden de tasarruf edilmesi sağlanıyor.

"Kadınlarımıza destek olmaya her zaman devam edeceğiz"
Tarsus Belediyesi olarak kadınlara yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, "Bugün kırsal mahallelerimizde yaşayan kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve üretim yapmasını teşvik etmek amacıyla 16 farklı köyümüze hamur yoğurma makinası dağıtımı gerçekleştirdik. Kentimizin merkez mahallelerine de daha önce dağıtım gerçekleştirmiştik. Hem günlük hayatlarında zahmetli olan hamur yoğurma işinin kolaylaşmasını hem de yoğurma işlemini yaparken oluşacak sağlık sorunlarının önüne geçmek amacıyla kadınlarımıza bu yönde de desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
Verilen hizmetin kırsal mahallelerde bulunan kadınların işlerini kolaylaştırdığını beliren Taşobası Mahallesi Muhtarı Kurtuluş Gazi ise "Köyümüzde bulunan kadınlarımız diledikleri zaman biz muhtarlarla irtibat kurup hamur yoğurma makinelerini kullanabilecek. Bu çok kıymetli bir hizmet. Tarsus Belediyesi her zaman olduğu gibi bugün de üreten kadınlarımıza destek olmaya devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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