Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, Vali Su’yu ziyaret etti

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, beraberinde Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan Oramiral Özbal, daha sonra Vali Ali İhsan Su ile bir süre görüştü. Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı Oramiral Özbal’a şükranlarını sundu.

Oramiral Özbal ise gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su’ya teşekkürlerini iletti.

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