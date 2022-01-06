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AKİB’den 2021’de yüzde 46 artışla 16,3 milyar dolarlık ihracat AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Türk ihracatçısının dünya pazarlarında rekabet edemeyeceği hiçbir pazarın olmadığını belirtti

İHA

AKİB’den 2021’de yüzde 46 artışla 16,3 milyar dolarlık ihracat AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, Türk ihracatçısının dünya pazarlarında rekabet edemeyeceği hiçbir pazarın olmadığını belirtti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 46 artış yakalayıp 16,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Dünya genelinde ham madde ve navlun fiyatlarının katlanarak yükseldiği, konteyner krizinin yaşandığı 2021 yılında artan maliyet yüküne rağmen yakından tedarik eğilimiyle ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Sin, “Üretebilme kabiliyetimizi, güvenilir ticaret ortağı imajımızı ve tedarikçi gücümüzü daha da geliştirerek bu zorlu yılda yeni başarı hikâyeleri yazdık” dedi.
Covid19 salgınına karşı aşı uygulamalarının yaygınlaşmasıyla dünya genelinde ertelenen taleplerin 2021 yılında devreye girdiğini, ortaya çıkan fırsatları ülke olarak yüksek oranlarda değerlendirerek ihracatta rekor artışlar yakalandığın kaydeden Başkan Nejdat Sin, “2021 yılında, hükümetimizin aldığı tedbirler, sağladığı finansal destekler ve birlikte geliştirdiğimiz inovatif çözümler sayesinde üretmeye ve ihraç etmeye devam ederek ülke geneli ihracatımızı 225,4 milyar dolara ulaştırdık. AKİB olarak 2020 yılında 11 milyar 185 milyon dolar olan ihracatımızı 2021 yılında 16 milyar 320 milyon dolara yükseltmeyi başardık. 2021 yılında bir önceki yıla göre elde ettiğimiz yüzde 46’lık rekor artışta emeği geçen tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Türk ihracatçısının dünya pazarlarında rekabet edemeyeceği hiçbir pazarın olmadığını kaydeden Başkan Sin, ihracatçının en büyük sıkıntısının finansmana erişim olduğunu belirterek enflasyon, faiz ve döviz kurlarında yakalanacak istikrarın ihracat ailesinin önünü açacağını ve 2022 yılı için belirlenen 250 milyar dolarlık ihracat hedefini de aşacaklarını söyledi.

"Sürdürülebilir üretim, çevre dostu ve yenilikçi ürünlere odaklanmalıyız"
Türkiye’nin ihracatta geldiği noktanın yeni bir seviye olduğunu, burada kalıcı olup daha da ilerleyebilmek için büyük ölçekli talepleri karşılayabilmek gerektiğini vurgulayan Başkan Sin, yeni yatırımların çevre dostu, yenilikçi ürünler ve sürdürülebilir üretim temelinde yapılmasının önemine dikkat çekti. İhracatın ithalatı karşılama oranının her geçen yıl daha da yükseldiğini ve 2021 yılında yüzde 84’e yükseldiğini hatırlatan Başkan Sin, “En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği’nde elde ettiğimiz kazanımların korunması, öngörülen süreçte yeşil dönüşüm hibelerinden yararlanılması, ek vergiler veya gümrük engelleriyle karşı karşıya kalmamak için Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda öngörülen stratejilere uyumlu adımlar atmamız önümüzdeki süreçte bizler için çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.

"En yüksek ihracat değerlerine kimya, demir çelik, hububat ve bakliyatta ulaştık"
Bölge ihracatını birliklere göre değerlendiren Başkan Sin, 2021 yılında en yüksek ihracat değerlerine kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde ulaştıklarını, en yüksek oransal artışları ise su ürünleri ve hayvansal mamuller, demir ve demir dışı metaller ve kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerinde elde ettiklerini duyurdu.
2021 yılında 8 ana birliğin 7’sinde ihracat artışları sağladıklarını belirten Başkan Sin, şöyle konuştu:
“Bu dönemde yüzde 61 artışla 4,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 62 artış ve 4,5 milyar dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci, yüzde 34 artış ve 1,6 milyar dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada takip etti. Yine aynı yılda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 7 artışla 1,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 55 artışla 1,2 milyar dolarlık, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 24 artışla 1,1 milyar dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 82 artışla 524,7 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise yüzde 8 azalışla 342,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.”

"En fazla ihracat yaptığımız ülkeler Irak, Hollanda ve İspanya"
AKİB’in ihracat pazarlarının ağırlıklı olarak Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden oluştuğunu, bu tablonun 2021 yılında da değişmediğini ifade eden Başkan Sin, söz konusu dönemde en fazla ihracata Irak, Hollanda ve İspanya’da ulaştıklarını, ihracat hacminde en güçlü performansı Malta, Yunanistan ve Lübnan’da elde ettiklerini bildirdi. Başkan Sin, “2021 yılı bölge ihracatımızı ülkelere göre ele aldığımızda, yüzde 16 artış ve 1,19 milyar dolar değer ile Irak birinci, yüzde 61 artış ve 1 milyar dolar değer ile Hollanda ikinci, yüzde 75 artış ve 791,1 milyon dolar değer ile İspanya üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artış yakaladığımız ülkelere baktığımızda yüzde 508 artış ve 257,4 milyon dolar değer ile Malta, yüzde 174 artış ve 288,8 milyon dolar değer ile Yunanistan, yüzde 85 artış ve 345,1 milyon dolar değer ile Lübnan ilk üçü oluşturdu. Birleşik Devletler, İspanya, Fransa, Romanya, Hollanda ve Nijerya pazarlarında da dikkat çeken artışlar elde ettik” diye konuştu.

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