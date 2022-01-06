Akdeniz Belediyesi, ibadethanelerin temizliğine devam ediyor

Akdeniz Belediyesi, halkın sağlıklı ve nezih bir ortamda ibadetlerini ifa etmelerini sağlamak amacıyla ilçe sınırlarında bulunan cami, kilise, Kur’an kursu gibi ibadethaneler ve eğitim yuvası okullarda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi amacıyla tüm ilçede başlatılan seferberlik, yeni yılda da yoğun şekilde sürdürüyor. Özel donatılmış son teknoloji bir araç ile güçlendirilen mobil dezenfekte ekibi, cami, kilise, mescit, türbe ve ziyaretler gibi ibadethanelerin yanı sıra, okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.



Yeni Hal Kompleksi Camisi baştan sona dezenfekte edildi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren mobil dezenfekte ekibi, bu kapsamda, Mersin’in en büyük ibadethanelerinden biri olan ve Mersin Hali içerisinde bulunan Yeni Hal Kompleksi Camisinde önce kapsamlı bir temizlik, ardından da korona virüs salgınına karşı yoğun bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.



“Korona virüse karşı seferberlik halini hiç bırakmadık”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, salgının başladığı ilk günden bu yana Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı oluşturulan mobil ekiplerin, ilçe geneline aralıksız hizmet verdiğinin altını çizdi. Başkan Gültak, “Toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi için üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Korona virüs salgınının ülkemizde de görülmeye başladığı ilk günden bu yana seferberlik ve teyakkuz halini hiç bırakmadık. Belirledikleri plan ve program dahilinde hareket eden mobil ekiplerimiz de Akdeniz sınırları içerisinde bulunan 114 cami, 2 kilise, mescitler ve Kur’an kurslarında hem temizlik hem de salgına karşı hijyen çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor” dedi.



“Salgına karşı mücadeleyi kazanmak için kurallara riayet edelim”

Bir yandan vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmelerini sağladıklarını, bir yandan da korona virüs salgını ile mücadeleye aralıksız devam ettiklerini kaydeden Gültak, “Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında Akdeniz Belediyesi olarak hizmet ve projelerimiz kesintisiz sürecek. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, aşılarını eksiksiz yaptırıp, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri. Maalesef sevdiklerimizi yitirmemize veya birbirimizden uzaklaşmamıza yol açan salgına karşı mücadeleyi kazanmak istiyorsak elbirliğiyle kurallara uymalıyız” diye konuştu.

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