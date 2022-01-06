Hırsızlık şüphelileri otomobilin ön camındaki yazıdan yakalandı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir evden elektronik eşya çalan şüpheliler, kullandıkları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısından yola çıkılarak yakalandı.

Akdeniz ilçesi Huzurkent Gazi Mahallesi'nde 2 kişi, girdikleri evde elektronik eşyaları çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin kullandığı otomobil tespit edildi. Plakası tam olarak okunamayan otomobilin ön camında 'İncim' yazdığı belirlendi. Yazıdan yola çıkan ekipler, F.T. ve H.D.´yi yakalayıp gözaltına aldı, çalınan malzemeler de bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2022-01-06 12:14:11



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