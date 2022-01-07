Mersin'de 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Mersin'de bir depo ve iş yerine yapılan baskında 4 bin 350 litre karışımlı, kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin genelinde karışımlı, kaçak akaryakıt ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısların tespit ve yakalanmaları yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda dışarıdan karışımlı kaçak akaryakıt depolanarak, piyasaya sürüldüğü tespit edilen bir depo ve işyerine baskın yapan ekipler, 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda R.A. ve M.T. isimli şahıslar gözaltına alınırken, E.B. isimli şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ediyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 2 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

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