Mersin'de 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de karışımlı kaçak akaryakıt ticareti yapıp, haksız kazançla devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karışımlı kaçak akaryakıt ticareti yapıp, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bir depo ile iş yerine baskın yapan ekipler, R.A. ve M.T.´yi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 4 bin 350 litre karışımlı kaçak akaryakıta el konuldu.
Emniyete götürülen 2 şüpheli, ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında E.B.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2022-01-07 11:32:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.