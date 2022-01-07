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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinin Kerimler Mahallesi'nde 1´inci derece arkeolojik sit alanında bazı kişilerin tarihi eser kazısı yaptığını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda jandarma ekipleri, kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarma, kazı malzemelerine el koyarken şüpheliler ise sorguya alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2022-01-07 12:21:35



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