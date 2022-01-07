Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Yenişehir ilçesinde mezarlığa giren hırsızlar, halkın kullanımı için kısa süre önce inşa edilen tuvaletlerin bulunduğu tesiste 5 kapı ile 4 batarya ve 3 el kurutma makinesini çaldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi´nin Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı´na halkın kullanımı için kısa süre inşa edilen erkek, kadın ve engelli tuvaletlerinin bulunduğu tesise dün akşam saatlerinde giren kişiler, 5 kapı ile tuvaletlerin içindeki 4 batarya ve 3 el kurutma makinesini çaldı. Sabah saatlerinde rutin denetimini yapan personel, hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Büyükşehir Belediyesi de tuvaletlerin yenilenmesi için çalışma başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Mezarlıklar, Cenaze ve Defin Hizmetleri Şube Müdürü Murat Namlı, olayın araştırıldığını belirterek, "Personelimiz sabah geldiğinde yaptığı kontroller neticesinde 5 adet kapımızın, 4 adet bataryamızın, 3 adet de el kurutma makinemizin hırsızlar tarafından çalındığını tespit etmiş. İlgili polis merkezine müracaat ettik. Polisler gerekli incelemeleri yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerini tamamladılar. Gerekli yasal işlemleri başlattık" dedi.

Polis, ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-01-07 15:03:42



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