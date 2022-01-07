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MEÜ Gençlik Akademisi törenle açıldı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez: "Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var"

İHA

MEÜ Gençlik Akademisi törenle açıldı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez: "Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük ve imkanları çok kuvvetli bir devlet olduğunu belirterek, "Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var. Gelir kaynakları çok olan bir devlet. Türkiye sanayide, teknolojide ilerleyecek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mersin Üniversitesi ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ortaklığında projelendirilip inşa edilen 'Gençlik Akademisi', düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, 'Gençlik Akademisi' gibi projelerin, gençlerin bilim ve teknoloji alanında becerilerinin ve yenilikçi kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik hazırlandığını belirterek, "Gençlerimizin yarının önemli bilim insanları, akademisyenleri, mühendisleri, sanatçıları olma başarılarının altında çocukluktan itibaren çalışmaları yatıyor. Yurt dışındaki örneklere baktığınız bu bir ekosistem. Çocuk tek başına belli ilerleme sağlayabilir ama esasen onların bir araya geldiği sosyalleştiği üniversite camiası içerisindeki projeler çok kıymetli. Gençlerdeki merak duygusunu arttıran bu projeleri önemsiyorum” ifadelerini kullandı.
Yardımlaşma ve dayanışmanın çok önemli olduğunu kaydeden Dönmez, akademisyenlerin dışında üniversitedeki lisans ve lisansüstü öğrencilerin de 'Gençlik Akademisi’nde gençlerle buluşturulması gerektiğini söyledi. Dönmez, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki öğretmenlerin de öğrencilerini 'Gençlik Akademisi’ne getirip, eğitimlerini burada yaptıklarında çok faydalı sonuçlar alacaklarını ifade etti.
Üniversitelerin, gençlerin istihdamda öne çıkabilmeleri için daha aktif konumda olması gerekliliğinin altını çizen Dönmez, “Esas olan öğretmenöğrenci ilişkisi. Eğer biz gençlerimizi bu yeni dünyada, yetkinliklerle donatırsak iş hayatında iş bulmalarını sağlayabiliriz. Mersin’in kalkınmasına katkı sağlayacak her projeye bizler destek olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve imkanları çok kuvvetli bir devlet. Kısa vadeli problemlere hiç takılmayın. Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var. Gelir kaynakları çok olan bir devlet. Türkiye sanayide, teknolojide ilerleyecek. Bu tarz projeler, işte bu hedef doğrultusunda hayata geçiyor. İnşallah bu akademiden yetişen gençler de ülkemize faydalı işlerde bulunurlar” diye konuştu.
AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da Türkiye’nin bilimden teknolojiye, sağlıktan eğitime tüm alanlarda öncü bir ülke olduğunu belirterek, üniversitelerin ülkenin geleceği gençlerin nitelikli olarak yetişmesinde katkıda bulunduğunu söyledi. Özkan, “Açılışını yaptığımız 'Gençlik Akademisi’nin Türkiye’de örnek bir proje olacağını düşünüyorum. Bizler, Mersin milletvekilleri olarak bize gelen projelerin tamamını destekledik. Her projenin, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bizler, geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve sanatla yaşantısını sürdürerek, dünyada söz sahibi olmasını hedefliyoruz. Gençlik Akademisi’nin de bu hedefe katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Türkiye’de Genç Girişimci Merkezi ve Gençlik Akademisi’ne sahip tek üniversite, Mersin Üniversitesi”
Projedeki amaçlarının, 718 yaş arası gençleri faydalı işlere yönlendirip, zaman geçirerek eğitim alabilecekleri merkezler yapmak olduğunu dile getiren Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, ”İçinde bulunduğumuz merkezin ana özelliği, çocuk ve gençlere hitap etmesi. Üniversitelerin, sadece üniversite öğrencilerine değil, bu yaş grubundaki öğrencilere de hitap edebileceğini göstermiş olduk. Türkiye’de hem girişimcilik merkezi hem de gençlik akademisi bulunan başka bir üniversite yok. Buradaki tüm alanlarda, her türlü bilimsel aktivite yapılabilir durumda. Akademisyenlerimiz bu konuda elini taşın altına koyacak ve lisansüstü öğrencilerimizle birlikte buranın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaklardır” şeklinde konuştu.
Mersin’e kazandırılan bu eserle gençlerin meslek seçimi, hobi edinme ve düşündükleri bir projeyi hayata geçirme gibi tüm süreçlerde kendilerine destek olmayı sürdüreceklerini kaydeden Çamsarı, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.
Gençlik Akademisi Proje Koordinatörü ve MEÜ Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ise Gençlik Akademisi olarak, çocuklara ve gençlere sahip oldukları yüce değerleri kazandırmak düşüncesiyle yola çıktıklarını ifade ederek, böylesi önemli bir projenin hizmete girmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kadızade, ”33 ay önce başlayan ve 4.5 milyon TL bütçesi olan projemiz, 3 bin 700 metrekarelik alan üzerine inşa edildi. Tüm alanların üstün teknolojik ekipmanlarla donatıldığı binamızda eğitimler ise her atölyenin uzmanı olan akademisyenler tarafından verilecek. Projemiz, Türkiye’de üniversite bünyesinde gerçekleştirilen ilk bilim, sanat ve gençlik akademisi olma özelliğini gururla taşımaktadır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından bale gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Açılış sonrası katılımcılar bilim ve sanat atölyelerini gezerek yetkililerden bilgi aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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