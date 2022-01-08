DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Mersin’e son 19 yılda 7 milyar 950 milyon TL yatırım yaptık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Mersin’e son 19 yılda 7 milyar 950 milyon TL yatırım yaptık”

İHA

DSİ Genel Müdürü Yıldız: “Mersin’e son 19 yılda 7 milyar 950 milyon TL yatırım yaptık”

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Mersin’de son 19 yılda 163 adet tesis ile 7 milyar 950 milyon TL yatırım yaptıklarını belirterek, “Mersin’de son 19 yılda 10 baraj ve 11 gölet inşa ettik. Böylece toplamda 412 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı” dedi.
DSİ Genel Müdürü Yıldız, bir açıklama yaparak, Mersin’de son 19 yılda yapılan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında bilgi verdi. Mersin’e son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek hizmete sunduklarını dile getiren Yıldız, Mersin’in münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini kaydetti. Yıldız, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Mersin ilinde inşa edilen 50 adet sulama tesisi ile 151 bin 541 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Mersin topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 315 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık” ifadelerini kullandı.

247 bin dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor
Kentte 33 adet sulama tesisi inşaatının ise devam ettiğini vurgulayan Yıldız, “İnşaatı devam eden 33 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 247 bin dekar arazinin sulanması sağlanacak. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Mersin, zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” diye konuştu.

“Mersinimize 10 baraj ve 11 gölet inşa ettik”
Mersin’in, Akdeniz’in ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldız, “Mersin’de ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 163 adet tesis ile 7 milyar 950 milyon TL yatırım yaptık. Mersin’de son 19 yılda 10 baraj ve 11 gölet inşa ettik. Böylece toplamda 412 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. Diğer taraftan, Mersinli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Mersin’in su kaynaklarını değerlendirmek için yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 11 baraj ve 8 göletin yapım çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Mersin’e menba kalitesinde içme suyu sağladıklarını belirten Yıldız, “Tamamlanan içme suyu tesisleri ile 2 milyon 101 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak olan, yıllık 151,50 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Ayrıca, Mersin ilinde taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 74 adet taşkın koruma tesisi ile Mersin şehir merkezi ve 132 adet yerleşim yeri ile 25 bin 742 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 16 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Mersin’de son 19 yılda 14 adet Hidroelektrik Enerji (HES) tesisinin işletmeye alınarak yıllık 1 027 GWh enerji üretimi sağlandığını kaydeden Yıldız, kurulu gücü 291 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomiye katkı sunduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kurumlara rol model oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, kurumlara rol ...
Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Veteranlar Naftalin Ligi Kurtuluş Kupasında kupalar ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Başkan Seçer, esnaf ziyaretinde vatandaşın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, esnaf ziyaretinde vatandaşın ...
80 hayvana anne oldu, 53 köpek ile 27 kediyi sokaktan kurtardı Mersin'de 3 çocuk annesi Hayriye Özyurt, kendisini sokak hayvanlarına adadı 80 hayvanın bakımını üstlenen Özyurt: "Sabah kalktığım zaman herhalde en mutlu insan ben oluyorum, önce güzel öpücüklerle bir uyandırılıyorsun, seviliyorsun"
YEREL HABERLER 80 hayvana anne oldu, 53 köpek ile 27 kediyi sokaktan ...
Torbacılara ‘Pençe-1’ operasyonu Mersin’de 550 polis, narkotik köpekleri ile helikopter ve drone desteği ile ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi 85 adrese gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Torbacılara ‘Pençe-1’ operasyonu Mersin’de 550 polis, ...
MEÜ Gençlik Akademisi törenle açıldı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez: "Türkiye'nin önü çok açık, nitelikli genç nüfusu var"
YEREL HABERLER MEÜ Gençlik Akademisi törenle açıldı Sanayi ve ...
Atık malzemelerden kütüphane kurdular
YEREL HABERLER Atık malzemelerden kütüphane kurdular
Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 dakikada parkı yeniledi
YEREL HABERLER Minik Ece, daha büyük kaydırak istedi, ekipler 30 ...
Akkuyu NGS'den barınma yeri açıklaması
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'den barınma yeri açıklaması
AK Parti'li Şen: "Temel hedefimiz var, 2023 seçimlerini kazanmak"
YEREL HABERLER AK Parti'li Şen: "Temel hedefimiz var, 2023 ...
Mersin'de 2021 yılında orman zararlılarıyla mücadele hız kazandı
YEREL HABERLER Mersin'de 2021 yılında orman zararlılarıyla mücadele ...
Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını çaldılar
YEREL HABERLER Mezarlıktaki tuvaletlerin kapı ve bataryalarını ...
Mersin'de hırsızların yeni hedefi mezarlık tuvaletleri oldu
YEREL HABERLER Mersin'de hırsızların yeni hedefi mezarlık ...
Vali Su, Mersin Cem Evi yönetimi ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Su, Mersin Cem Evi yönetimi ziyaret etti
Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü ...
Akdeniz Belediyesinden muhtarlara 500 liralık fatura desteği
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden muhtarlara 500 liralık fatura ...
"Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi Mersin polisi, proje kapsamında birçok kamu kurumu, özel kuruluş ve derneklerde görev yapan personele konferans verdi Ayrıca esnaf, mahalle ve muhtar ziyaretleri ile halk toplantıları yapıldı
YEREL HABERLER "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" projesi Mersin ...
Akrabasını silahla vuran şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Akrabasını silahla vuran şahıs yakalandı
'Banka yöneticileri FETÖ'cü, operasyon yapacağız' diyerek dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Banka yöneticileri FETÖ'cü, operasyon yapacağız' ...
Bozyazı Müftüsü Avcı görevine başladı
YEREL HABERLER Bozyazı Müftüsü Avcı görevine başladı
Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı
Mersin'de 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 4 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.