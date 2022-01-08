Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı (2)

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BUZDOLABINDAN TÜFEK ÇIKTI

Mersin'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonunda 38 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda esrar, metamfetamin, eroin ve Hint keneviri ile tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekiplerin çalışmaları sürerken, arama yapılan evdeki buzdolabında tüfek ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-01-08 13:07:24



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