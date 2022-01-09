Sağanak yağışta kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış esnasında kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza D400 karayolunun Limonlu Mahallesi Burçalanı mevkiinde MersinAntalya istikametinde meydana geldi. F.G. yönetimindeki 73 KB 353 plakalı tır, sağanak yağış sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi. Kazada yaralanan sürücü F.G., ambulansla ilçedeki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri tarafından yol güzergahında ikinci bir kazanın yaşanmaması için tedbir alındı.

Tırın Mersin'den yüklenen narenciyeyi Antalya'ya götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Yaşanan kaza yolun karşı şeridinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

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