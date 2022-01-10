Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı

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Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak, köprüde asılı kalması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi'nde meydana geldi. Antalya Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı. 20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN

2022-01-10 05:34:20



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