Kaza yapan otobüs köprüde askıda kaldı:2 hafif yaralı

Mersin’de kuvvetli yağmur esnasında yoldan çıkıp trafoya çarpan otobüs köprüde askıda kaldı, yolculardan 2’si hafif yaralandı.
Kaza, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi’nde D400 Karayolunda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, AntalyaKahramanmaraş seferini yapan F.G. idaresindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü,dere üzerindeki köprüde sağanak yağış nedeniyle kayarak bariyerleri kırıp elektrik trafosuna çarparak köprüde asılı kaldı.Kaza da 2 yolcu hafif yaralandı. Askıda kalan otobüsün dereye uçmaması büyük bir faciayı önledi.Yaralılara olay yerine gelen ambulansla müdahale edildi.
Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme yapmasının ardından araç çekici yardımcıyla kurtarıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.