Hırsızlık şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Erdemli ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, hırsızlık olaylarını 6 kişilik bir şebekenin yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şebekeyi takibe alan ekipler, düzenlediği operasyonla 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadesinde hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiğini, çaldıkları değerli malzemeleri satarak elde ettikleri parayla uyuşturucu satın aldıklarını itiraf etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar, adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.