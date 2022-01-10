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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de 30 bin haneye evde sağlık hizmeti sundu

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2021’de 30 bin haneye evde sağlık hizmeti sundu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, ihtiyaç sahibi her haneye sağlık hizmeti ulaştırmayı sürdürüyor. Ekipler, 2021 yılında 30 bin 48 haneye toplam 73 bin 193 kez evde sağlık ve bakım hizmeti sundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Evde Sağlık ve Bakım Ekibi, 2021 yılında da devam eden pandemi sürecinde zorlu ekonomik şartlarla mücadele eden vatandaşların yanında oldu. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinin Evde Sağlık ve Bakım Ekibinde, alanında uzman doktor, hemşire, sağlık çalışanı, fizyoterapist ve psikologlar görev alıyor. Ekipten hizmet alan yurttaşlara doktor muayenesi, yara pansumanı, sonda değişimi, enjeksiyon, psikolojik destek, fizik tedavi, kişisel bakım ve ev temizliği hizmetleri veriliyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, Hasta Nakil Aracı ile hastaneye götürülüyor.

2021’de 30 bin haneye evde sağlık ve bakım hizmeti ulaştı
Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı boyunca 30 bin 48 haneye toplam 73 bin 193 kez evde sağlık ve bakım hizmeti sundu. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan veya sosyal güvencesi olsa bile yoksunluk ve yoksulluk sınırında olan bakıma muhtaç bireylerin evde tedavisini gerçekleştiren ekipler, yaş sınırı olmaksızın tüm özel gereksinimli bireylerin tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını evlerinde gerçekleştiriyor. Bakım, Onarım, Tadilat Aracı ile de talep eden dezavantajlı vatandaşların küçük tamir, bakım ve onarım işleri yapılıyor.
Büyükşehir ekipleri, 2021 yılında 4 bin 151 haneye toplam 37 bin 65 kez evde sağlık müdahalesinde bulundu. 13 ilçede 9 bin 857 hanede 10 bin 535 kez ev temizliği, 7 bin 979 hanede 15 bin 525 kez kişisel bakım, 6 bin 359 hanede sosyal çalışma, 1841 hanede 3 bin 612 fizyoterapi hizmeti, 74 hanede ise 98 kez psikolojik danışmanlık desteği verildi. Ayrıca Evde Sağlık ve Bakım Ekibi tarafından ihtiyaç sahiplerine 2 bin 337 adet hijyen paketi dağıtıldı.
Yaşlı Destek Hizmeti kapsamında ise sisteme kayıtlı 342 yaş almış vatandaş Büyükşehir ekipleri tarafından her gün aranarak, ihtiyaçları ve genel sağlık durumları soruluyor. Büyükşehir tarafından yürütülen sosyal çalışma kapsamında ise sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşların mevcut durumları tespit edilerek, durumlarına uygun hizmetlerden ve gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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