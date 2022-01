Tarsus Hal Kompleksindeki yol çalışmaları bitme aşamasında

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Hal Kompleksi içerisindeki yol yenileme çalışmalarının sonuna geldi. Her gün ağır tonajlı yüzlerce aracın girişçıkış yaptığı Hal Kompleksinde hem komisyoncu hem de ardiyeler bölümünü kapsayan 106 dönümlük alanın yolu asfaltlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Hal Kompleksinde, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında geçtiğimiz aylarda bozuk zeminin sökümü yapılarak, zemin sıkılaştırma ve ardından ‘binder’ olarak tabir edilen birinci kat asfalt serim işlemi uygulanmıştı. MESKİ ekiplerince yağmur suyu giderlerinin de revize edildiği hal içerisinde şimdi de aşınma olarak adlandırılan ikinci kat asfalt serim işlemi gerçekleştiriliyor.

Her gün ağır tonajlı yüzlerce aracın girişçıkış yaptığı Tarsus Hal Kompleksi’nin hem komisyoncu hem de ardiyeler bölümünü kapsayan 106 dönümlük alanda uygulanan asfalt yenileme çalışmasının sonuna gelindi.



Esnaf, memnuniyetini dile getirdi

Tarsus Hal Kompleksi içerisinde iş yeri bulunan Nevzat Ernayir, “Başkanımızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Halimize ayrı bir güzellik kattı, temizlik kattı. Halimizin önceki hali; su birikintileri ve çamur arabaların zarar görmesine neden oluyordu. Şu an hepsi ortadan kalktı. Emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Hal esnafı olarak hepsinden memnunuz” dedi.

