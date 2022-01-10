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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 42 bin hektar gençleştirme ve bakım yaptı

İHA

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 42 bin hektar gençleştirme ve bakım yaptı

– Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2021 yılında toplam 41 bin 970 hektar alanda gençleştirme ve bakım çalışması yaptı. Bu çalışmalar kapsamında, orman köylüsüne 16 milyon 455 bin 167 lira ödendi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında gençleştirme ve bakım çalışmaları başarıyla tamamlandı. Mersin ormanlarının sürekliliğinin, gençleştirme ve bakım çalışmalarıyla sağlandığı belirtilen açıklamada, “Silvikültür; biyolojik ömrünü tamamlayarak kesimlik çağa ulaşmış ormanlarda, meşcerelerin devamlılığının sağlanması için kesilerek yerlerine biyotik ve abiyotik tehlikelere karşı sağlıklı ve stabil ormanların kurulmasını, en yüksek miktar ve kalitede sürekli olarak orman ürünleri üretiminin sağlanmasını, ormanın çeşitli ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel fonksiyonlarının sürekli ve en iyi şekilde yerine getirilmesini kendisine gaye edinmiştir” denildi.
Bu kapsamda, Silvikültür Şube Müdürlüğü tarafından Mersin genelinde geçen yıl 2 bin 561 hektar tabi gençleştirme, 11 bin 59 hektar gençlik bakımı, 15 bin 707 hektar sıklık bakımı, 422 hektar budama, 5 bin 211 hektar ilk aralama, bin 153 hektar ormanların rehabilitasyonu, 437 hektar suni gençleştirme, 3 bin 127 hektar kültür bakımı ve 2 bin 293 hektar endüstriyel bakım çalışması olmak üzere 41 bin 970 hektar alanda çalışmalarını tamamladığı bildirildi. Orman köylüsüne, yapılan bu faaliyetler için 16 milyon 455 bin 167 lira ödeme yapıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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