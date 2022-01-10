Akdeniz Belediyesinden çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi

– Akdeniz Belediyesi, ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında çocuklara geri dönüşümün önemi, sıfır atık yönetimi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve temiz çevre konularında bilinçlendirme eğitimleri verdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kaynakların verimli kullanılıp israfın önlenmesi ve atık oluşumunun minimum seviyeye indirilmesi amacıyla ülke genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Akdeniz Belediyesi, Sıfır Atık Eğitim Projesi kapsamında hazırlanan ve çocuklara sürdürülebilir yaşam becerilerini benimsetmeyi amaçlayan etkinlikler dizisini sürdürüyor. Bu amaçla Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, ilçe sınırları içerisinde bulunan okullarda okuyan küçük öğrencilere, geri dönüşümün önemi, sıfır atık yönetimi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve temiz çevre konularında bilinçlendirme eğitimleri verildi.

Akdenizli öğrenciler ayrıca, belediyenin geri dönüşüm, her türlü ambalaj ve atık yönetimi konularında anlaşma yaptığı bir geri dönüşüm firmasına da teknik geziye götürülerek, burada yine uzmanlar tarafından geri dönüşüm çalışmaları, atık yönetimi, temiz ve sağlıklı çevrenin sağlanıp sürdürülmesi konularında bilinçlendirildi.



Tarsuslu bisikletçilerden Kazanlı sahilinde temizlik

Öte yandan, Tarsus Bisiklet Topluluğunun (TABİT) sosyal farkındalık projesi kapsamında, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altına alınan caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuva yapıp yumurta bıraktığı Kazanlı sahilinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmasıyla toplanan poşetler dolusu çöp ve atıklar da ekipler tarafından çöp kamyonlarına yüklenip sahilden çıkarıldı.

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