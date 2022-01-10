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MGC'nin yeni hizmet binası törenle açıldı Akdeniz Belediyesi tarafından Mersin Gazeteciler Cemiyetine kazandırılan yeni hizmet binasının açılışı, Vali Ali İhsan Su ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi

İHA

MGC'nin yeni hizmet binası törenle açıldı Akdeniz Belediyesi tarafından Mersin Gazeteciler Cemiyetine kazandırılan yeni hizmet binasının açılışı, Vali Ali İhsan Su ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi

Akdeniz Belediyesi tarafından Mersin Gazeteciler Cemiyetine (MGC) kazandırılan yeni hizmet binası, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun yanı sıra siyasiler, belediye başkanları ile meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.
MGC’nin yeni hizmet binasının açılışı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Törene; Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, KKTC Mersin Başkonsolosu Zaliha Mendeli, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Başkanı Yılmaz Karaca, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, farklı illerden gelen basın meslek örgütü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“Basın çalışanları kamu görevi görüyor”
Vali Su, törende yaptığı konuşmada, gazetecilere layık güzel bir hizmet binasının açılışına katılıyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İletişimin, tüm dünyada bugün en önemli konuların başında geldiğinin altını çizen Su, “İletişimin en temel ve en önemli enstrümanlarından bir tanesi de basındır. Dünyada ve ülkemizde, insanların doğru bilgi alması bakımından basın kuruluşları çok önemlidir. Basın, halkın taleplerinin kamuya iletilmesi konusunda da önemli bir görev icra ediyor. Basın ayrıca kamunun, halka yansıtılması bakımından önemli bir görevi ifa ediyor. Basın çalışanları sivil kişiler olsa da yaptıkları iş kamu görevi niteliğine bürünüyor. Çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyor, tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Bu güzel binayı yapan Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a ve emeği geçen paydaşlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Basın Merkezini gazetecilere kazandıran Başkan Gültak’a teşekkür ediyorum”
MGC Başkanı Tepe ise Akdeniz Belediyesi tarafından Mersinli gazetecilere ve cemiyete kazandırılan yeni hizmet binasının açılışına katılımları dolayısıyla kent protokolü ve konuklara teşekkür etti. Tepe, “Kurumsallaşmanın, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Geçen yıl, Akdeniz Belediye Başkanımız Gültak, Mezitli Cemiyet Lokalimizin açılışında, ‘O zaman biz de size bir basın merkezi yapalım’ dedi. Sağ olsun, işte bugün basın merkezimizin açılışını, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde gerçekleştiriyoruz. Burada mesleğimizle ilgili verimli ve akademik çalışmalar yapacağız. İyi veya kötü günlerinde üyelerimizin yanında olacağız. Hizmet binamızın ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor; merkezi bizlere kazandıran Akdeniz Belediye Başkanımız Gültak’a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Örnek bir proje”
TGF Başkanı Karaca da hizmet binasını gazetecilere kazandırmasından ötürü Gültak’a teşekkür ederek, Mersinli gazeteciler adına örnek bir projenin ortaya çıktığını söyledi. Anadolu basınının ve yerel gazetecilerin zor günlerden geçtiğini dile getiren Karaca, “Sorunlarımızın çözümü için gerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı ile gerekse de siyasi partilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Tabi bu olayı hızlandırmamız, Anadolu basınını yeniden ayağa kaldırmamız lazım. Bir kez daha MGC Başkanımızı ve yönetim kurulunu, ayrıca Mersinli meslektaşlarımı kutluyor, bu güzel binada güzel işler yapacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

“Sözümüzü yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz”
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ise basının, demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından birisi olduğuna dikkat çekti; siyaset hayatının her döneminde basınla iyi bir iletişim içinde olduğunu ifade etti. Yaklaşık 2 yıl önce, yine bir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde verdiği sözü yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Gültak, “Gazeteciler Cemiyetimizi her ziyaretimizde adresi değişiyordu. Küçük mekanlarda toplantılar yapmak zorunda kalıyorduk. Oysa cemiyetimizin, basın toplantılarını rahatlıkla yapabilecekleri, siyasileri, sivil toplum örgütü temsilcilerini kolaylıkla ağırlayabilecekleri bir yerleri olmalıydı. Bu nedenle herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir mekan sözü verdik ve binayı hızla bitirdik” ifadelerini kullandı.
Gültak, hizmet binasının 189 metrekarelik kullanım alanına; avlusuyla birlikte ise toplam 220 metrekare üzerinde bir alana sahip olduğunu da kaydederek, “Artık kent merkezinde gazeteciler cemiyetimizin şık ve güzel bir binası var. Hemen yanda gazetecilerimizin çay ve kahvelerini içip sohbet edebilecekleri yeşil bir bandı var. Otopark sıkıntısı yok. Belediye Meclisimizden, binanın tahsisi kararını oybirliği ile aldık. Bu anlamda tüm meclis üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mersin basınına, imkanlarımız ölçüsünde desteğimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

“Mersinli gazetecilerin büyük ihtiyacını duyduğu bir bina idi”
Milletvekili Özkan da gazeteciliğin onurlu bir meslek olduğunu ifade etti; mesleğin güzel yanları kadar, zor ve meşakkatli olduğunu da dile getirdi. Özkan; bir esnaf temsilcisi olarak milletvekili seçilmesinde basın emekçilerinin büyük payı olduğuna dikkat çekerek, Mersinli gazetecilere teşekkür ederek, “Gerçekten Mersinli gazetecilerin ihtiyacını çok duyduğu, gecikmiş bir bina idi” dedi.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek binanın açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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