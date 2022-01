Seçer: “2 yıl içinde banka borcu kullanmadan 1 milyar 40 milyon liralık borç ödedik” 2022’nin ilk Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı Seçer:“90 yeni aracı filomuza dahil ettik”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, borçlanma talebine meclisten onay alamadıklarını, bu nedenle mahkemeye gittiklerini belirterek, 2 yılda banka borcu kullanmadan eski döneme ait sadece Büyükşehir Belediyesi için 1 milyar 40 milyon liralık borç ödediklerini söyledi. Belediyeye yeni araçlar aldıklarını da söyleyen Seçer, “20 itfaiye aracı, 10 cenaze nakil aracı, 2 ambulans, 56 kamyonet ve 2 forklift olmak üzere toplam 90 yeni aracı filomuza dahil ettik” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı.



“Bu gider artırıcı bir teklif. Benim bütçemde böyle bir kalem yok”

Meclis toplantısının başlangıcında, Cumhur İttifakına mensup meclis üyeleri tarafından sunulan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına yönelik önergenin gündeme alınması konusu görüşüldü. Başkan Seçer, “Çok değerli, çok önemli bir önerge. Gerçekten tarımda çok önemli sıkıntıların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Tarımsal girdi fiyatları çok yüksek. Çok önemli destek kalemleri Tarım Bakanlığının bünyesindedir. Yetki ve sorumluluk ondadır” dedi.

Çiftçinin tarım kaynaklı elektrik borcunun ödenmesi noktasında destek vermesi gereken kurumun Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu yineleyen Seçer, şunları söyledi:

“Tarım Kanununun 21. maddesinde ‘yılın gayrisafi milli hasılasının yüzde 1’inden düşük olmamak kaydıyla çiftçiler ya da tarım desteklenir’ diye bir amir hüküm vardır. Önemli bir maddedir. Yaklaşık olarak döviz kuruna göre Türkiye’nin 700 ila 800 milyar dolar civarında bir gayrisafi milli hasılası vardır. Dolar kurunun TL karşısında yüksek olduğunu kabul edersek 7,58 milyar dolar hükümetin tarıma destek olması gerekir. Bunun da parasal karşılığı şu andaki dolar kuru ile yaklaşık 100 milyar liralık bir destek paketinin olması lazım. Oysa hepimiz de biliyoruz ki; gayrisafi milli hasılamızın tarım destekleri 0,50,4, maksimum 0,6 düzeyinde kalır. Bence bu önergenin bakanlığa gitmesi lazım ki, kanundan aldığı yetkiyi tam olarak kullanıp tarım elektriği faturasını ödeyemeyen çiftçilerimize destek olsun. İkincisi; bu siyasi bir önerge, yani bunun teknik bir karşılığı yok. Biz her yıl bütçe yaparız. Bütçe de burada onaylanır. Tarım Dairemiz var. Tarım Dairemize bir bütçe koyarız. Desteklerimizi sıralarız. Bütçe onaylandıktan sonra hatta bütçe meclise geldiği zaman dahi idarenin verdiği bütçe teklifine ilişkin gelir azaltıcı ya da gider artırıcı bir teklifte bulunamaz meclis. Bu gider artırıcı bir teklif. Benim bütçemde böyle bir kalem yok.”



“Tarımda da birçok belediyemize örnek olabilecek derecede değerli projeler yapıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin tarım ve hayvancılığa verdiği önemli projeleri sıralayan Seçer, “Tarımda da birçok belediyemize örnek olabilecek derecede değerli, önemli projeler yapıyoruz. Biz görevimizi yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ekmek fiyatları arttı diye burada bir gündem oluştu. Orada un fiyatlarından dem vuruldu. ‘TMO yüzde 50 indirimli un satıyor. Bu iyi bir uygulamadır’ dedim. Demek ki, biz hükümetin iyi uygulamalarına iyi diyoruz, teşekkür ediyoruz ama eksik kalan ‘Tarım Kanununa Tarım Bakanlığı tam olarak uysun’ önerimizi de iyi niyetli önerilerimiz olarak kabul edin. Bu önerge de çok iyi niyetli bir önerge. Burada üreticilerin sesi olduğu için grup sözcümüze çok teşekkür ediyorum. Eğer bir konuda bir siyasetçi, bir meclis üyesi destek istiyorsa gerçekten orada bir sorun var demektir” diye konuştu.

Seçer, verilen önergenin Meclis Yönetmeliğine uymadığını dile getirdi.



“Demokrasilerde basın olmazsa olmazdır ve çok değerli bir yönetim organıdır”

Seçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü de kutlayarak, “Demokrasilerde basın olmazsa olmazdır ve çok değerli bir yönetim organıdır. Parlamenter sistemde kuvvetler ayrılığı prensibi ön plandadır ve basın dördüncü güç olarak anılır. Yasama, yürütme ve yargı ama bunun yanında bütün bunları denetleyen bir de medya vardır. Hakları ve sorumlulukları önemlidir, çünkü önemli bir iş yapıyorlar. Basın objektif, tarafsız ve bağımsız olmalıdır. Kamu görevi yaptıklarının farkında olan, bu sorumlulukla hareket eden tüm gazetecilerin; kentimizin ve ülkemizin gelişimi için katkılarını sürdüreceğine canı yürekten inanıyorum. Basın çalışanlarının haklarını düzenleyen yasanın yürürlüğe girmesinin yıl dönümü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, camiaya başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Seçer, borçlanma talebiyle ilgili süreci anlattı

Başkan Seçer, tarafına borçlanma yetkisi verilmemesi üzerine yerel mahkemeye gittiklerini ve daha sonrasında yaşanan süreci hatırlattı. Bölge İdare Mahkemesinin kararı 17 Aralık 2021’de oy birliği ile verdiğini ve yürütmeyi durdurma kararına itirazı reddettiğini belirten Seçer, “2021 yılı içerisinde bütçeden kaynaklı borçlanma miktarı 265 milyon lira idi. Biz bunun mevzuat gereği 193 milyon lirasını borçlanabilecektik meclis kararıyla. Daha üst kısmı Bakanlık onayına tabiydi. Biz bunu 22 Aralık’ta meclise taşıdık ve buradan Cumhur İttifakı üyelerinin çekimser kalması ve diğer meclis üyelerimizin de mahkeme kararının uygulanması lehine oy kullanması neticesinde işleme girmiş oldu. Yani ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak borçlanma yetkisi aldım. O gün de söyledim, yılın bitimine 9 gün kala o ekonomik konjonktürde bu parayı rahat kullanamayacağımızı biliyordum. 27 milyon lira temlik karşılığı Hazine Bakanlığından temlik alarak kullanma imkanı oldu belediyemizin ve banka ile yaptığımız protokolde de faizlerin makul düzeylere gelmesi durumunda tekrar bir sözleşme yapma kaydıyla biz belediye olarak bu parayı kullandık. Yani müflis tüccar gibi tefeci faizi ile ‘yüzde kaçtan olursa olsun yeter ki para verin’ demedik” şeklinde konuştu.

İki yıl içerisinde banka borçlarını kullanmadan eski döneme ait sadece Büyükşehir Belediyesi için 1 milyar 40 milyon lira borç ödediklerini anlatan Seçer, “Bu 2 yıl içerisinde biz bu banka borçlarını kullanmadan da eski döneme ait 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle söylüyorum, sadece Büyükşehir Belediyesinin, MESKİ’yi katmıyorum bunun içine 1 milyar 40 milyon lira da borç ödedik. Eski dönemin 1 milyar 40 milyon borcunu, yönetime geldiğim tarihten itibaren, 2022 yılbaşına kadar bana ödeten Meclis’in borçlanma konusunda da aynı devlette devamlılık esas deyip, geçen dönem 352 milyon dolar borçlanma yetkisi verdiği yönetime uygun gördüğü davranışı Büyükşehir Belediye Başkanına, Vahap Seçer’e de yapmasını beklerdik açıkçası. Biliyorsunuz şu anda en iyimser faiz oranları yüzde 35 seviyelerinde. Bu da bizi ziyadesiyle yoracak ekonomik koşullar diye düşünüyorum” dedi.



“Toplam 90 yeni aracı filomuza dahil ettik”

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin çeşitli hizmet alanlarında kullanılmak üzere bünyesine araçlar alındığını ifade ederek, “Genelde belediyeler kiralık araç kullanıyor. Yönetime geldiğimizde kiralık araçlarımız da vardı, kurumun kendine ait araçları da vardı ama şunu gördük; zaman içerisinde ekonomik koşullar, finans durumumuz, bütçemiz elverdiği ölçüsünde önemli araçları tabi fizibilitesini yapıp, belediyenin aracı olarak almanın daha uygun olduğunu düşündük. Son yaptığımız alımlarda da 20 itfaiye aracı, 10 cenaze nakil aracı, 2 ambulans, 56 kamyonet ve 2 forklift olmak üzere toplam 90 yeni aracı araç filomuza dahil ettik. Şu anda araçlarımız parkımızda sigorta ve plaka işlemleri yapılıyor, bu işlemleri tamamlananlar da hizmete sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Seçer, ayrıca İtfaiye Dairesi’ne 4 adet şnorkel araç da alacaklarını belirterek, “Bunun sistemi merdivenli değil, daha farklı teknoloji ile kıvrımlı bir şekilde, 60 metre üzeri binalara müdahale edebilecek özelliklere sahip şnorkel araçlar için 4 tane ihtiyacımız var. Bunların da alım çalışmalarını başlattı arkadaşlarımız, çünkü çok yüksek binalar inşa ediyoruz Mersin’de. İtfaiye araçları yönünden eksiğimizi giderme, ihtiyacımızı anlatma adına bunları sizlere açıklamak zorunda kaldım” diye konuştu.



Başkan Seçer, Göçmen’deki katlı kavşak yapımına ilişkin konuştu

Önemli ulaşım projelerinden birisi olan Okan Merzeci Bulvarıyla Nevit Kodallı Caddesi 26. Cadde kesişimi Göçmen’deki katlı kavşak yapımının 8 Ocak Cumartesi günü başladığını söyleyen Seçer, “Kurumlar özel sektör gibi değil. Biz belediyeyiz, belirli yetki ve sorumluluklarımız var, yasalar çerçevesinde hareket ediyoruz. Bunun projesi, deplasesi, diğer kurumlarla ortaya çıkan aksaklıklar, ihale süreci, ihaleye itirazlar zaman kaybı. ‘Haydi başlıyoruz’ dedik. Kasım’ın 20’si gibi konuştuk, deplase çalışmaları bitecek. Piyasalar aldı başını gitti, demir fiyatları, çimento fiyatları. Başladık, başlayacağız, istem dışı elimizde olmayan nedenlerle bu tarihleri bekledik. Yoksa bizim planlamamız 20 Kasım’dı ama tekrar söylüyorum; belediyemizin elinde olmayan sebeplerden dolayı gecikmek zorunda olduğu bir imalat oldu Göçmen’deki katlı kavşak inşaatı” dedi.

Göçmen’deki katlı kavşağa ilişkin teknik detayları da paylaşan Seçer, “Buraya 2 bin 107 ton demir, 21 bin 300 ton sıcak asfalt ile diğer temel malzemelerin kullanılacağı projemizin kapalı alanlarının uzunlukları da 86 metre. Battık, kapalı alan 86 metre, genişliği ise kapalı alanın 16 metre olacak. Doğudan batıya 755 metre batacak, üstü kuzeyden güneye de 450 metrelik bir güzergah olacak. Bu katlı kavşağın önemli bir özelliği var; bisiklet yolu projesi ile entegreli. 26. Cadde bisiklet yolunu yeni yaptık. 17. Cadde yeni 4. Çevre Yolunun bisiklet yolunu yeni yaptık. Stadyuma kadar gidebilecek. Oradan 34’e inebilecek, Mimar Sinan’a gidecek, hastane bölgesine gidecek. Yine Göçmen Kavşağından güneye indiğin zaman GMK Bulvarına, sahile bisiklet 18 kilometrelik bisiklet yoluna kadar ulaşacak. Zaten biliyorsunuz bütün yeni imalatlarımızda biz bisiklet yolunu mutlaka ölçümleri, metrajları müsait olduğu sürece de veriyoruz” diye konuştu.



“Köprülü kavşak yapımına devam edeceğiz”

2. Çevre Yolu trafiğini transit hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Seçer, “Köprülü kavşak yapımına devam edeceğiz. Yine 34. Cadde 2. Çevre Yolu kesişimi şu anda Sayapark Alışveriş Merkezinin olduğu bölge; oranın proje çalışmaları tramvay projesi ile beraber çalışılıyor. Hazır olan Hal Katlı Kavşağı var. Her an girebiliriz. Yetişebilirsek Sayapark’ın olduğu bölgeye, yoksa Hal Katlı Kavşağına, yoksa sıra değiştirmek zorunda kalacağız. Bizim her biten imalatın ardından yeni imalatlarımız başlayacak. Ancak buradan bir kez daha uyarma ihtiyacı duyuyorum, Karayollarının uhdesinde olan Akbelen Mezarlığı Kavşağı’nın da bir an önce hizmete açılması gerekiyor. Buradan Cumhur İttifakına mensup meclis üyesi arkadaşlarıma da duyurumdur; Karayollarının Akbelen Katlı Kavşak inşaatını yapması konusunda kendilerinin de ısrarcı olmalarını istiyorum” dedi.



“Alternatif güzergahları oluşturduk”

Seçer, Sevgi Katlı Kavşağını 87 günde bitirdiklerini, Göçmen’deki katlı kavşak çalışmalarını daha kısa sürede bitirme hedeflerinin olduğunu söyleyerek, “Etrafa, vatandaşlarımıza rahatsızlık vermek istemiyoruz. Trafik akışı ile ilgili de alternatif güzergahları oluşturduk. Aynı güzergah üzerinden geçen 24, 28, 34, 38, 48, 69 numaralı otobüs hatlarımızın da güzergahları değişmiştir. Vatandaşlarımız tüm alternatif güzergahlarla ilişkin bilgileri Teksin üzerinden alabilir. Vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlık için tekrar üzüntülü olduğumu ifade edeyim, ancak bu yatırımların yapılması lazım. Vatandaşlarımızla birbirimize karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde olmamız lazım. İş birliği yaparsak, el birliği yaparsak birbirimize anlayış ve hoşgörü ile yaklaşırsak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

