Akdeniz’de 6.4’lük deprem AFAD:”Olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır”

Akdeniz’de Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz bir ihbarın alınmadığı bildirildi.

AFAD’tan yapılan açıklamada;Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.MersinAntalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır”denildi.

KKTC Başkanı Ersin Tatar’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,” Baf açıklarında meydana gelen deprem tüm bölgede hissedildi. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Deprem Saat:04.07’de Akdeniz açıklarında Mersin’in Anamur ilçesine 132 kilometre, KKTC’ye ise 12 kilometre uzaklıkta yerin 5,06 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.

Öte yandan depremin Mersin’in sahil kesimlerinde hissedildiği öğrenildi.

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