Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN, (DHA)MERSİN'de, spa ve sauna hizmeti verilen işletmeye yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mezitli ilçesinde spa ve sauna hizmeti verilen işletmede fuhuş yaptırıldığını belirledi. Adrese düzenlen operasyonda iş yerinde çalıştırılan, 1'i yabancı uyruklu 2 kadın ile 2 işletmeci gözaltına alındı. Yabancı uyruklu N.A., İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, M.Ş. adlı kadın ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İşletmeciler B.P. ve A.M.'nin sorgusu ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2022-01-11 10:58:32
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