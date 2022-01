Toroslar Belediyesi, tüm ekipleriyle teyakkuzda

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerindeki kar yağışının olumsuz etkilerine karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri alan belediye, vatandaşların yağışlar nedeniyle mağdur olmaması için 7/24 görev başında. Yüksek kesimli mahallelerinde biriken karları arazöz ve kepçe yardımı ile temizleyen ekipler, merkez mahallelerde de herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak amacıyla kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Toroslar Belediyesi ekiplerinin her an görev başında olduğunu belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların 0324 322 72 00 numaralı telefonu arayabileceklerini belirtti. Yılmaz, “Oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimiz her an teyakkuz halinde. Görev sahamız içinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da gece gündüz canla başla hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz başta can güvenlikleri için kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmamalarıdır” ifadelerini kullandı.

