Büyükşehir Belediyesi, gazeteciler ile dostluk maçında buluştu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında futbol müsabakası düzenledi. Karşılaşmayı Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyeleri 84 kazandı.

Karşılaşmanın başlangıç vuruşunu Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Dostluk havasında geçen bir maçtı. Zaten günün anlamına da uygun bir maçtı. Büyükşehir olarak yenildik ama zevkli ve keyifli bir maç izledik. Amaç burada gazetecilik ve gazetecilik mesleği algısını ön plana çıkarmaktı” dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün ara ara kesintilere uğramasına karşılık 1961 yılından bu yana kutlandığına dikkat çeken Gökbel, “Ortada olan bir gerçek var. Gazetecilik mesleği gerçekten çok meşakkatli bir meslek çünkü gazeteci kamuoyunun gözü kulağı aynı zamanda. Kamuoyunun haber almasında en büyük etken gazeteciler aynı zamanda. Kaya Bey’in şahsında ben çalışan tüm gazetecilerimizin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile çeşitli programlar düzenlediklerini dile getirerek, “Gazetecilik çok zor bir meslek. Gazeteciler hep stresli ortamlarda yer alıyorlar. Bu streslerini bir şekilde atmaları gerekiyor. Ben arkadaşlarımın gözünde o mutluluğu gördüm. Bu vesile ile bize bu ortamı sağladığı için size ve sizin nezdinizde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ederim. Güzel bir gün geçirdi arkadaşlarımız. Biz de galip geldik” diye konuştu.

Karşılaşma sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe’ye plaket verdi.

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