Eski nişanlısının sokak ortasında öldürdüğü Raziye toprağa verildi

Soner AYDINOkan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, eski nişanlısı Barış Can Uçuk (24) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Raziye Oskay (25), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Uçuk, gözaltına alınırken, olay anının ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkıp durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ın karşısına çıktı. Uçuk, genç kadına doğru hızla ilerleyip, tabancasını çekerek peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ağır yaralı Oskay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Oskay'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Barış Can Uçuk ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan olay anının çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Raziye Oskay'ın cenazesi, Akdeniz ilçesindeki Nacarlı Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından Oskay'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Soner AYDIN-Okan ÇALIŞKAN

2022-01-11 11:46:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.