Genç kadının öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı

Mersin’de sokak ortasında eski nişanlısı tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 24 yaşındaki genç kadınının öldürülme anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre genç kadının önünü kesen zanlı, yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek, bölgeden kaçıyor.

Dün merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi’nde meydana gelen cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, işyerine gitmek için evden çıkan Naziye Oskay (25) kapının önünde dolmuş beklediği sırada yanına eski nişanlısı Barış Can U. geliyor. Barış Can U.’yu gören genç kadın, korkup hemen eve geri gitmek için yürümeye başlıyor. Bir süre kadının arkasından yürüyen şüpheli, daha sonra yanında getirdiği tabanca ile 6 el ateş ediyor. Olayın ardından zanlı koşarak bölgeden uzaklaşıyor.

Öte yandan gözaltında bulunan şüpheli Barış Can U.’nun da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

