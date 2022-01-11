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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski nişanlısını öldüren zanlı tutuklandı

İHA

Eski nişanlısını öldüren zanlı tutuklandı

Mersin'de eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldüren Barış Can U., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde barışmak istediği eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (25) evlerinin yakınında tabanca ile vurarak öldüren Barış Can U., olaydan sonra suç aleti ile tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eski nişanlısı ile sokakta buluşan Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye Oskay'ı 6 el ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Zanlı Barış Can U. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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