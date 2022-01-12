Kır Çiçekleri'nin kız çocukları diş kontrolünden geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Kır Çiçekleri” projesi kapsamında eğitim alan kız öğrencilerin diş kontrolleri yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi’nde görev yapan diş hekimi tarafından yapılan kontrollerin sonucunda ağız ve diş sağlığı konusunda sorun yaşayan öğrencilerin tedavi süreci başlatılacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde hayata geçirilen “Kır Çiçekleri” projesi kapsamında eğitim alan ve çeşitli spor branşlarında Büyükşehrin antrenörleri tarafından yetiştirilen kız öğrencilerin eğitim hayatları da sağlığı da Büyükşehir’e emanet. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan diş hekimi Serhat Işılak’ın yaptığı kontrollerde 48 kız öğrencinin ağız ve diş sağlığı ile ilgili veriler toplandı.

Işılak, çocukların gayet sağlıklı dişlere sahip olduğunu belirterek, ağız ve diş sağlığı açısından sorun yaşayan öğrencilerin tedavi sürecinin hızla başlatılacağını ifade etti.

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