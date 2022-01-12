Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu: 17 gözaltı Mersin'de 300 polisin katılımıyla silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Mersin'de 300 polisin katılımıyla silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel içerikli yayın ele geçirildi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 14'ü yabancı uyruklu 20 kişiyi belirleyen ekipler, bu sabah 300 polisin katılımıyla 'Pence2' adı verilen şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerin de destek verdiği operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel içerikli yayın ile 30 bin ABD doları ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan şahısları arama çalışması sürerken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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