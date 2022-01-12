Akdeniz Belediyesi, üniversiteyi kazanan öğrencilere bin 200 TL burs verecek

Akdeniz Belediyesi, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) üniversitelerin 4 yıllık bölümünü kazanan Akdenizli öğrencilere bin 200 TL, 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 500 TL öğrenim desteği sağlayacak. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Belediye Meclisinin geçen yıl ekim ayında gerçekleşen toplantısında oy birliği ile aldığı bir kararla 2021 YKS’de üniversiteyi kazanan ilçede yaşayan öğrencilere ‘öğrenim (burs) desteği’ verilmesi kabul edilmişti. Kabul edilen önerge sayesinde Akdeniz Belediyesi, 2021 yılında yapılan YKS’de, devlet üniversitelerinin 4 yıllık bölümünü kazanan öğrencilere bin 200 TL; 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere de 500 TL tutarında öğrenim desteği sağlayacak. Eğitim desteğinden, ailesi Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşayan öğrenciler faydalanabilecek.



Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022

Eğitim desteğinden, devlet üniversitelerinin ön lisans veya lisans programlarına yerleşen, vakıf veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yüzde 100 burslu okuma başarısı elde eden gençler yararlanabilecek. Eğitim desteği almak isteyen Akdenizli gençlerin; üniversiteyi kazandıklarına dair öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ailesinin tarihçeli yerleşim yeri belgesini 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Akdeniz Belediyesinin ana hizmet binasındaki Çözüm Masasına teslim etmeleri gerekiyor. Üniversiteli gençler; 03243366583 ve 05527690802 numaralı telefonlar ile WhatsApp destek hattı 05527688888 numarasından da bilgi alabilecekleri belirtildi.



“Eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem veriyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekerek, “Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimiz için gücümüz ölçüsünde ve yasal imkanlar çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız, çocuğu üniversite kazanan ailelerimizin omuzlarındaki yükü bir nebze hafifletmek, geçmişte hayatın her alanında ihmal edilen insanlarımızın her koşulda yanında olmaktır. Eğitim sürecini çok önemsiyor, eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem veriyoruz. Gençlerimize sağlayacağımız bu desteklerin bizlere umut, başarı, azim olarak geri döneceğinden şüphemiz yok. Bir kez daha önergeye katkı sunan, böylelikle üniversiteli gençlerimize bu önemli desteğin sağlanmasına vesile olan bütün meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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