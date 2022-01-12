Otomobili dere yatağında kalan sürücü akıntıya kapıldı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de otomobili ile dere yatağında mahsur kalan, gelen ekiplere yardımcı olmak isterken dengesini kaybedip suya düşünce akıntıya kapılan Gökmen Baş, kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde meydana geldi. Deliçay Deresi´nden 34 CHJ 206 plakalı otomobili ile karşıya geçmek isteyen Gökmen Baş, akıntı nedeniyle mahsur kaldı. Baş, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, suya saplanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasına yardımcı olmak isteyen Baş, bu sırada dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre sürüklenen Baş, sığ bölgede ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Otomobil de güvenli bölgeye çekildi. Baş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kurtarma anları, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-01-12 11:25:15



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