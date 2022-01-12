57 yıllık çift, 5 saat arayla koronavirüsten öldü

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Emin Yıldırım (80) hayatını kaybederken, 57 yıllık eşi Aygül Yıldırım (73) da 5 saat sonra kurtarılamadı.
Tarsus ilçesinde yaşayan ve 1 hafta önce koronavirüse yakalanan AygülEmin Yıldırım çifti, sağlık durumları ağırlaşınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 57 yıllık evli Yıldırım çifti, hastanede tedaviye alındı. Emin Yıldırım, dün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayşegül Yıldırım ise eşini kaybettikten 5 saat sonra yaşamını yitirdi. Yıldırım çiftinin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. AygülEmin Yıldırım çiftinin cenazeleri, Sucular Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-01-12 12:29:11
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