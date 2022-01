Şampiyonada Mersin’in temsil edecek bilek güreşçisi kızlar Başkan Tarhan ile buluştu

Kayseri’de yapılan ve 13 şehirden sporcuların katıldığı Bilek Güreşi Bölge Şampiyonasında dereceye girerek Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanan Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcuları, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile buluştu.

Yakaladıkları başarı sonrası Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanan bileği bükülemeyen genç sporcular Selin Tuğba Ergenç ve Selinay Koçak, Antrenör İsa Alim ile birlikte Başkan Tarhan’ı makamında ziyaret ettiler. Bilek güreşçisi kızlar, verdiği destek dolayısıyla Başkan Tarhan’a teşekkür ettiler.



“Daha büyük başarılarla bizleri gururlandıracağından eminim”

Genç sporcularla sohbet eden Tarhan, başarıları ile gururlandırmaya devam etmeleri adına tüm desteği sağlayacaklarını söyledi. Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini dile getiren Tarhan, “Özellikle kadınlarımızın daha fazla alanda başarılı olmaları için gerçekleştirdiğimiz projeler artık dünya genelinde biliniyor ve ödüllendiriliyor. Her spor branşında başarı kazanan sporcularımızı teşvik etmek amacıyla bir ödül de Mezitli Belediyesi olarak biz veriyoruz. Selin Tuğba Ergenç’e de Avrupa Şampiyonası dönüşünde bisiklet hediye etmiştik. Zaten her turnuvaya gidişinde ve dönüşünde bir araya gelerek gereken moral ve motivasyonu vermeye çalışıyoruz. Gençlerimizin daha çok erkek sporu olarak bilinen bilek güreşi dalında yakın zamanda daha büyük başarılarla bizleri gururlandıracağından eminim. Kendisini bir kez daha kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.



“Şubat ayında Türkiye Şampiyonasına gidecekler”

Mezitli Belediyesinin destekleriyle daha büyük başarıları hedeflediklerini belirten Antrenör İsa Alim de “50 kiloda yarışan 16 yaşındaki Selinay Koçak ve 65 kiloda yarışan 17 yaşındaki daha önce de Türkiye üçüncülüğü bulunan Selin Tuğba Ergenç, Mersin’de şimdiye kadar en fazla birincilik alma başarısını göstermişti. Şimdi bu kızlarımız başarılarını katlamak adına, şubat ayında Uşak’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına giderek gururla ilçemizi temsil edecekler. Her zaman yanımızda olan ve bizlerden desteğini esirgemeyen Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür etmek, kızlarımızın da motivasyonunu yükseltmek amacıyla bir ziyarette bulunduk. Başkanımıza gösterdiği ilgi ve desteklerden ötürü sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” diye konuştu.

