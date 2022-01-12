DeWanna Bonner, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne dahil oldu



Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA) Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin sezon öncesinde anlaşmaya vardığı Amerikalı forvet DeWanna Bonner, takıma dahil oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women), Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk amaçlayan Çukurova Basketbol'da kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi sezon öncesinde imzalayan Bonner, kente gelerek tesisleri gezdi ve takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İki kez WNBA şampiyonluğu yaşayan Bonner, profesyonel bir kulüpte görev aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Takımda birbirinden önemli ve yetenekli yıldızların bulunduğunu aktaran Bonner, "Tecrübeli teknik ekibimiz ve arkadaşlarımla birlikte 3 kupa hedefimize ulaşmak için çalışacağız. Muhteşem taraftarımızla bir bütün olmayı sürdürerek, kupaları Mersin'e getireceğiz" dedi.

BONNER KİMDİR?

1987 yılında ABD Alabama'da dünyaya gelen 1.93 metre boyundaki Bonner, kısa forvet pozisyonunda görev alıyor. Auburn Tigers ile kolejde geçirdiği başarılı sezonların ardından 2009 WNBA Seçmeleri'nde, Phoenix Mercury tarafından birinci tur beşinci sıradan seçilen Bonner, WNBA'de Phoenix Mercury formasıyla 10 sezon geçirdi ve 2009-2014 sezonlarında takımıyla birlikte şampiyon sevinci yaşadı. 2020 WNBA sezonu öncesi takas yoluyla Connecticut Sun'a transfer olan Bonner, 2018 yılında Makedon vatandaşlığına kabul edilmesiyle birlikte Kuzey Makedonya kadın millî basketbol takımı forması giymeye başladı. Yıldız oyuncu, 4 kez WNBA All-Star'da yer almayı başardı.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-01-12 18:17:59



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