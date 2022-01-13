Uyuşturucu satan 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Silifke ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan 4 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 70 gram metamfetamin, 60 gram esrar, 15 adet kenevir tohumu, 1 hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.