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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de sahte 23 bin euro ele geçirildi

İHA

Mersin'de sahte 23 bin euro ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada sahte 23 bin euro ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Şahin Mahallesinde bir iş yerinde sahte para kullanıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 46 adet 500'lük banknotlar şeklinde 23 bin sahte euro ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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