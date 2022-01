Kadınlar örgü örerek hem stres atıyor hem destek oluyor

– Mezitli Belediyesi Örgü Evi, kadınlar için adeta bir terapi merkezi haline geldi. Kadınlar, burada hem örgü örerek yaşamın stresiyle baş ediyorlar hem de sosyal projelerle ürettikleri ürünleri askerlere, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine gönderiyorlar.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınlar, Mezitli Belediyesi Örgü Evinde yaptıkları çalışmalar sayesinde yaşamın stresiyle baş etmeyi başarıyor. Her gün örgülerini, iplerini alarak Örgü Evinde buluşan kadınlar, aile ortamında çaylarını yudumluyor, sohbet ediyor ve örgülerini örüyor. Örgü evinde gerçekleşen buluşmaların kendilerine terapi gibi geldiğini dile getiren kadınlar, gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerle de bir çok insanın yaşamına dokunuyor. Ördüklerini, kış şartlarında vatan mücadelesi veren askerlere, kırsal kesimde eğitim gören öğrencilere ve başka şehirlerdeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıran kadınlar, kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür ediyor.

Başka ilçe ve şehirlerde yaşayanların kendilerine ulaşarak övgülerini dile getirdiğine vurgu yapan kadınlar, “Başka şehirlerde yaşayan ve bu sosyal alanlara sahip olmayan kadınlar bizleri kıskanıyor. Biz de bir gün gelemediğimiz zaman aslında ne kadar özel bir yere sahip olduğumuzun ve sağladığı imkanların farkına varıyoruz. Örgü Evimiz sadece kadınların bir araya gelip örgü ördüğü değil, el ele verip dayanışma içerisinde bulunduğu sosyal bir aile ortamı. Başkanımız Neşet Tarhan’a, güzel dostluklar kurduğumuz, kendimizi geliştirdiğimiz ve sosyal projelere destek olduğumuz Örgü Evini bizlere kazandırdığı için teşekkür ederiz” dediler.



“Sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz”

Tüm kadınları, sosyal mesafe kuralları içerisinde, maske takarak bir araya gelmeye davet eden Örgü Evi sorumlusu Şeyda Kıritır, “Arkadaşlarımız burada olmaktan çok mutlu. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Hanımlar evde sıkılmasın. Burada çok güzel şeyler üretiyoruz. Herkes birbirine yaptığı modelleri gösteriyor. Çok güzel arkadaşlıklar kuruyoruz. Sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz. Örgü Evimiz cumartesi, pazar ve resmi bayram tatilleri hariç 10.0017.00 saatleri arası açık. Örgü sever bayanlardan bir ricamız var, şişlerini, tığlarını, örgülerini getirirken yanlarında maskelerini de getirmelerini istiyoruz. Burada gerekli hijyen tedbirlerimizi aldık. Sosyal mesafe kuralları içerisinde güvenle örgülerimizi örmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



“Çok önemli bir sosyal faaliyet ve buluşma alanı”

Örgü Evine her geçen gün ilginin arttığının altını çizen Mezitli Belediye Başkanı Tarhan ise kadının sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesi için her fırsatı sunduklarını söyleyerek, "Mezitli Belediyesi Örgü Evimizi sahiplenen kadınlarımızın katkıları sayesinde Örgü Evimiz çok bilinen önemli bir buluşma mekanı haline geldi. Kadınlarımız burada boş zamanlarını değerlendiriyorlar, örgü yapıyorlar. Bilmeyenler örgü öğreniyor. Burası sadece kadınların bir araya gelip örgü ördüğü sohbet ettiği yer değil, aynı zamanda çok önemli bir sosyal faaliyet ve buluşma alanı. Burada yeni işlemeler öğreniyorlar. Öğrenmekle de kalmayıp içerisinde yer aldıkları projelerle sosyal sorumluluklarını da yerine getirmiş oluyorlar. Tüm emek veren kadınlarımızı kutluyorum. Mersinlileri Örgü Evimizde gerçekleşen faaliyetlere katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.