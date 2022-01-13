Kariyer Merkezinin iş hayatına hazırlık kurslarına kayıtlar başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin paydaşları ile başlattığı “Yetenek Dönüşüm Projesi” kapsamında bir dizi kurs verilecek. İlk aşamada “Muhasebe, Yönetici Asistanı, Lojistik Elemanı” başlıklarında kursların gerçekleştirilmesi planlanırken, başvuruların da başladığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kariyer Merkezinin, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolleri ile bir yandan adaylara mesleki eğimler verilmesi planlanırken, diğer taraftan da kariyer danışmanlığı hizmeti ve Çalışma vi İş Kurumu Müdürlüğünün portalı üzerinden adayların iş ilanlarına yönlendirilmesi hedefleniyor.



Yetenek Dönüşüm Projesi adayları iş hayatına hazırlayacak

Kariyer Merkezi koordinesinde başlatılan “Yetenek Dönüşüm Projesi” ile adaylar iş hayatına hazırlanacak. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde açılacak kurslarla mesleki beceri eğitimleri verilirken, kariyer ve iş arama danışmanlığı hizmetleriyle de adayların istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Eğitimi tamamlayan adaylara Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı sertifika ve iş hayatına hazırlık ile ilgili katılım belgeleri verilecek.



Muhasebe, Yönetici Asistanı ve Lojistik alanında başvurular bekleniyor

Proje kapsamında ilk aşamada “Muhasebe, Yönetici Asistanı, Lojistik Elemanı” başlıklarında kurslar verilmesi planlanıyor. Pandemi süreci nedeniyle katılımlarda kontenjan uygulanacak olan kurslara katılmak isteyen adaylar; Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezine şahsen başvurabilecek. Ayrıca, 0324 533 32 80 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

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