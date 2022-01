Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Gürses Kılıç: "Play-offlara kalacağız"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Gürses Kılıç, "İkinci yarıdan ümitliyim. Alacağımız başarılı sonuçlarla mutlaka playofflara kalacağız" dedi.

Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörü Gürses Kılıç, İkinci Başkan Ali İlk ile birlikte tesislerde yaptığı toplantıda, ilk yarının son maçı olan Bucaspor karşılaşması öncesi göreve başladığını ve ilk sınavında takımının berabere kaldığını hatırlattı. Kılıç, "Kamp döneminde eksik kadroya rağmen iyi çalıştık. Ara transferde takımımıza en az 45 oyuncu almak istiyoruz. Görüştüğümüz ve prensipte anlaştığımız oyuncular var. Bunların işlemleri tamamlanınca sanırım 2. haftadan itibaren takımda yerlerini alabilecekler. Ayrıca takımımızdan giden 7 oyuncumuz var. Özellikle 3 forvetimizden ikisi gitti. Şu an Artun var, ama bu bölgeye takviye yaparak gelecek haftadan itibaren eksiksiz çalışmak istiyoruz" dedi.

Sezon başında yapılan transferler ve yapılan sözleşmelerdeki bazı pürüzler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade Gürses eden Kılıç, "Bize ara transfer için ayrılan kısıtlı bütçe ile en iyi transferleri yapıp önümüze bakacağız. Playoff grubu ile aramızda fazla bir puan farkı yok. Ligin ikinci yarısının ilk maçı olan 1922 Konya maçını sahamızda seyircimizin desteği ile kazanıp önümüze bakacağız ve hızla üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Yeter ki taraftarımız bize inansın, güvensin ve maçlarda sonuna kadar desteklesin. İkinci yarıdan ümitliyim. Alacağımız başarılı sonuçlarla mutlaka playoffa kalacağız. Bu takımı seven, futbolu seven herkesi Pazar günkü 1922 Konya maçına davet ediyorum" dedi.

Tarsus İdman Yurdu 1922 Konyaspor maçı 16 Ocak Pazar günü saat 13.00’de Tarsus Şehir Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.