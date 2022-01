Yağışlar umut verdi, yazın kuruyan Alata Deresi denizle buluştu

Ülke genelinde bir çok ilde olduğu gibi Mersin’de de 45 gün süreyle yağışlar etkili oldu, dereler coşkulu şekilde akmaya başladı. Toroslardan gelen yazın kuruyan Alata Deresi de coşarak denizle buluştu.

Geçtiğimiz yılın bir çok bölge için kurak geçmesinin ardından bu sene beklenen yağışların etkili olmaya başlaması umut verdi. Bir çok ilde kar, Mersin’de de bin 500 rakım üzerinde kar, merkez ve sahil ilçelerinde ise 45 gün aralıksız süren kuvvetli yağmur yağışı etkili oldu. Yağışlar sebze ve meyve üretiminde öncü şehirler arasında yer alan Mersin’deki üreticileri, hem sevindirdi hem de umutlandırdı. Erdemli ilçesinde de Toroslardan gelen Alata Deresi, yağışlarla birlikte coştu. Yazın tamamen kuruyan Alata deresi, son yağışlarla birlikte coşkulu bir şekilde akmaya başladı, ilçe merkezinden Akdeniz’le buluştu. Belediye ekipleri de her hangi bir taşkın olmaması için derenin ağzını genişletti. Öte yandan bölge genelindeki bir çok su yatağının tekrar akmaya başladığı aktarıldı.



"Allah'a şükürler olsun fevkalade su var"

Alata deresinin geçtiği Türbe Mahallesi’nde yaşayan Musa Köfü, "Kışın burada oturuyorum, yazın da yayladayım, köydeyim. Yok diyecek kadardı su vardı, şimdi Allah'a şükürler olsun fevkalade su var. Yağışlar nedeniyle sular bayağı yükseldi. 45 gün aralıksız yağmurlarımız yağdı, su seviyemiz yükseldi. Tarım için göletlere su birikti çiftçilerimiz fevkalade faydalanacak. Nisan ve Mayıs’ta da beklediğimiz yağışlar olursa, yeterince suyumuza kavuşuruz" dedi.



"Böyle devam ederse susuzluk çekmeyiz"

Çiftçilikle uğraşanlardan Mehmet Kayan ise "Hem üreticiyiz, hem tüketiciyiz. Şu an yağışlar güzel gitti, yaylalarımıza kar yağdı, İnşallah böyle devam ederse umut ederim ki devam eder, susuzluk çekmeyiz. Allah kimseyi susuzlukla terbiye etmesin yukarılarda kuraklığı çektik. Başka yerde bahçem var, bu sene biraz kuraklık çektik yani. İnşallah yağmurlar böyle devam ederse kuraklık falan olmaz. Yer altı kaynaklarımız dolarsa İnşallah iyi olacak, Bu yağmurlarımız nisan mayıs ayına kadar devam ederse ara ara Allah afet vermeden, çok iyi olacağını düşünüyorum. Kar da yağarsa yer altı sularımız zenginleşir, bu sefer daha iyi oluruz" şeklinde konuştu.



"Göletlerimizin üzerinde kar var, yağmurlar yağıyor, topraklarımız ıslandı"

Bölgelerinin su içinde olmasına rağmen geçen yıl kuraklık nedeniyle az da olsa sıkıntı çektiklerini aktaran Erdemli Limonlu Sulama Kooperatifi Başkanı Bünyamin Ergün,” Yani Limonlu suyun içinde olduğu halde. Ama şimdi kar yağıyor, yağmurlar yağıyor, 2022 İnşallah güzel geçer. Dün yaylalara gittim, göletlerimizin üzerinde kar var, gezdim bir kooperatif başkanı olarak. Şu an sularımız güzel, yağmurlar yağıyor, topraklarımız ıslandı, Nisan Mayıs'ta da çok güzel yağmur yağar, kar yağar, limonlu, Türkiye'nin her tarafında artık kuraklık olmaz” dedi.

Bir haftadır yağmur yağdığına da değinen Ergün, ayaklarında çizme ile günde 34 defa üzerilerini değiştirerek belediye ekipleriyle beraber kepçelerle, vatandaşımızın hizmetini gördüklerini kaydetti.

