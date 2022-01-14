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Akkuyu NGS’nin 1’nci güç ünitesine iç koruma kabuğunun 5. katmanı kuruldu

İHA

Akkuyu NGS’nin 1’nci güç ünitesine iç koruma kabuğunun 5. katmanı kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinin reaktör bölmesine iç koruma kabuğunun 5. katmanı monte edildi.
Güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan katman, reaktör binasının korunmasını da sağlamasının yanı sıra, boru ve nükleer reaktörün çalışması sırasında hizmet eden polar vinç girişleri için de destek görevi gören bir ekipman olma özelliği taşıyor. Reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan çelik katmandan ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğunun 5’inci katmanı, 12 bölüme sahip kaynaklı bir metal yapı. Bu katmanı oluşturabilmek için 10.75 ton ağırlığında ve 6.45 metre yüksekliğindeki bölmeler özel bir platform üzerinde birbirine kaynak yapıldı. Böylece ekipman, toplam ağırlığı 129 tonu, geniş olan alt kısmındaki çapı ise 44 metreyi bulan tek bir halka haline getirildi. Daha sonra bitmiş halka, ağır bir vinç yardımıyla yerden kaldırıldı ve reaktör binasındaki tasarım kotuna yerleştirildi.
Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, iç koruma kabuğunun 5’inci katmanının montaj işleminin tamamlanmasını şu sözlerle değerlendirdi: “Kurulumu gerçekleştirmedeki temel zorluk, 5’inci katmanın kabuğun silindirik ve kubbeli kısımları arasında bir geçiş elemanı olmasıydı. İşlemden bir gün önce, yükün ağırlığı, yükün taşınacağı mesafe, askı bağlantı şemaları, kurulum günündeki hava koşulları gibi çok sayıda parametre ve daha birçok faktör dikkate alınarak kapsamlı bir hazırlık yapıldı. Teknik işlem başarıyla tamamlandı ve yük bir milimetrelik hassasiyetle kurulum yerine taşındı. Bir sonraki aşamada inşaatçıların kutup vincinin ray hattı için destek görevi görecek 60 konsolu monte etmesi gerekecek. Bu, reaktör binasının önemli bir yapısal elemanıdır. Büyük boyutlu ekipmandan ve vinçle kaldırılan yüklerden gelen ana yükleri onlar taşıyacaktır.”
5. katmanın kurulumundan sonra 1’inci güç ünitesinin reaktör binasının yüksekliği 6,5 metre artarak 43,1 metreye ulaştı. İç koruma kabuğu katmanının kurulumu, ’oldukça zaman alan teknolojik bir operasyon’ olarak tanımlanıyor. 5’inci katmanın Liebherr LR 13000 tipi ağır paletli vinç ile tasarım konumuna monte edilmesi 12 saat sürdü. Reaktör binasındaki iç koruma kabuğunun inşasına paralel olarak, dış ve iç duvarları örme işleri ile araç, yaya geçitlerinin ve yedek geçitlerin montajı da devam ediyor. Türbin binasında ise 8,4 metre kotunda birinci katın döşemeleri inşa ediliyor ve duvar ile kolonların yapımı sürüyor.
Akkuyu NGS güç ünitelerinin reaktör binaları, çift koruma kabuğu ile donatılıyor. Betonarme dış koruma kabuğu, 9 büyüklüğünde depreme, tsunami, kasırga ve bunların birleşiminden oluşan aşırı dış etkilere dayanacak şekilde tasarlanıyor.

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