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Çukurova Basketbol, Kayseri ve EuroCup'a hazır

DHA

Çukurova Basketbol, Kayseri ve EuroCup'a hazır


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)POZİTİF vakaların negatife döndüğü Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde, Bellona Kayseri Basketbol maçının hazırlıkları tamamlandı.
Turuncu-lacivertliler Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında, yarın kendi evinde oynayacağı Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerdeki antrenmanla noktaladı. Başantrenör Aziz Akkaya nezaretindeki idmanda taktik çalışan basketbolcuların performansı teknik heyeti memnun etti.
Kayseri maçını kazanarak yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini belirten Başantrenör Akkaya, "Hedefleri olan bir kulübüz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu hafta da tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Bize yakışan bir basketbol oynayıp maçımızı kazanmak ve galibiyetlerimize bir yenisini daha eklemek istiyoruz" dedi.
Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka yarın saat 16.00'da başlayacak.
EUROCUP HEYECANI DEVAM EDİYOR
Bu arada, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi-Flammes Carolo maçının tarihleri açıklandı.
Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 16 turunun ilk ayağında 13 Ocak'ta Fransa'da oynanacak olan ÇBK-Flammes maçı, Mersin temsilcisindeki COVID-19 vakaları nedeniyle ertelenmiş, müsabaka tarihlerinin yeniden planlanarak duyurulacağı belirtilmişti. FIBA, sonucu merakla beklenen karşılaşmanın tarihlerini belirledi.
Buna göre Fransa'daki ilk maç 19 Ocak, rövanş karşılaşması ise 22 Ocak'ta Mersin'de oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2022-01-14 14:13:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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