Raziye, kimlik karartma yöntemi uygulamasına rağmen katilinden kurtulamamış

Bekir KARAKOCAMustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Raziye Oskay'ın (24) işe giderken eski nişanlısı Barış Can Uçuk (24) tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Raziye Oskay´ın, anlarca uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen tehditlerine devam eden Uçuk´tan kurtulmak için 2 yıl önce kimlik karartma yöntemi uyguladığı, sosyal medya hesaplarını kapatıp, telefonlarını değiştirerek İstanbul´a gittiği belirtildi. Oskay, burada da kendisini bulan Barış Can Uçuk´tan kurtulamayınca geri döndüğü, 'belki değişir" diyerek onunla barışıp nişanlandığı ifade edildi.

Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde 10 Ocak günü, Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olan ve bir avukatlık ofisinde katip olarak çalışan Raziye Oskay'ın eski nişanlısı işsiz Barış Can Uçuk tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Barış Can Uçuk ile Raziye Oskay´ın ortaokul yıllarında tanıştığı ve lise döneminde sevgili oldukları belirtildi. Cinayet şüphelisi Barış Can Uçuk´un, 10 Mayıs 2017'de kendisini şiddet ve tehdit nedeniyle terk eden Raziye'nin evini kurşunladığı bildirildi. Olayın ardından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ailenin şikayetçi olduğu Barış Can Uçuk, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Uçuk'un serbest bırakılmasına itiraz etti.

KİMLİK KARARTMA YÖNTEMİ UYGULADI, İSTANBUL'A GİTTİ

İtirazı duyan Barış Can Uçuk, 15 Mayıs 2017'de sosyal medya hesabından 'Direnme savcııı direnme' diye paylaşım yaptı. İtiraz üzerine mahkeme heyeti, Uçuk'u tutukladı. Uçuk, ağır ceza mahkemesinde yargılandığı davada 1,5 ay tutuklu kalıp tahliye oldu. Ancak tehdit ve benzer eylemleri sürekli devam edince Raziye Oskay, uzaklaştırma talebinde bulundu. Onlarca uzaklaştırma ve adli kontrol kararına karşın tehditler devam edince Raziye Oskay, avukatlarının önerisiyle 2020 yılında kimlik karartma yöntemi uygulayıp, İstanbul'a taşındı. Raziye Oskay, orada da bir avukatlık bürosunda çalışmaya başladı. Tüm sosyal medya hesaplarını kapatıp, telefonlarını da değiştiren Raziye'yi cinayet şüphelisi orada da buldu. İş yerine gelen Uçuk'tan 'kimlik karatma' yöntemine rağmen kurtulamayacağını anlayan Raziye Oskay, tekrar Mersin'e döndü.

'GERÇEK SİLAH TETİĞİNE BASABİLEN NADİR İNSANLARDANIZ'

Raziye Oskay, Mersin'de tekrar eski iş yerinde çalışmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından tabancayla ateş ederken fotoğraf paylaşıp, 'Belinde kurusıkı ile gezen sahte kabadayılara nazaran gerçek silah tetiğine basabilen nadir insanlardanız, kimse bizi sınamaya kalkmasın' diye yazan Uçuk'un tehditleri devam edince, "Benim bu adamdan kurtuluşum yok. Kaçsam da kurtulamıyorum. İstediği olursa belki durulur, belki değişir" diyerek barışan Raziye Oskay, nişan kararı aldı. Raziye Oskay ile Barış Can Uçuk, 2 Ocak 2021'de aileler arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Ancak tehdit, şantaj ve şiddet devam etti. Duruma direnen Raziye'nin, 8 Mayıs 2021'de Uçuk'un talebiyle açtığı banka hesabına tanımadığı bir hesaptan 100 bin TL yatırıldı. Suç olabileceğini düşünen Raziye, bu parayı gönderen hesaba iade etti. Bu yüzden de Uçuk ile kavga etti. Ancak para 1 gün sonra tekrar Raziye'nin hesabına gönderildi.

TUTUKLANSIN DİYE DİLEKÇE VERDİ, TUTUKLANMADI

Raziye Oskay, parayı iade edip nişanı attı, ardından da avukatı aracılığıyla Barış Can Uçuk hakkında 19 Mayıs 2021'de 'Cinsel saldırı, şantaj ve tehdit' suçlarından şikayetçi oldu. İfadesi alınan Uçuk, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Avukat Işıl Akan, 'Uzaklaştırma ve adli kontrol kararları yeterli gelmiyor, tehditler devam ediyor, Raziye'nin can güvenliği yok, şüpheli tutuklanmalı' diye dilekçe verdi. Ancak mahkeme itirazı, 'adli kontrol kararına itiraz' olarak değerlendirip, reddetti.

3 GÜN EVİN ÖNÜNDE BEKLEMİŞ

O günden bu yana iş yerinin önüne gelen, tehdit mesajları atmaya devam eden Uçuk, akşamları da Raziye'nin evinin bulunduğu sokakta sıkça görüldü. 3 gün sabahları da Raziye'nin evden çıkışını takip eden şüpheli, 10 Ocak'ta ona yüzlerce kez tehdit savurduğu tabancasıyla kurşun yağdırdı. 2013 yılında sevgili oldukları günden bu yana kendini tehdit eden Uçuk'un kurşunlarına hedef olan Raziye, götürüldüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Raziye, Akdeniz ilçesinde toprağa verilirken kısa sürede yakalanan cinayet şüphelisi Barış Can Uçuk ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'KIZIM YAŞARKEN ÖLÜMÜ YAŞADI'

Evlerinde taziyeleri kabul eden Fatma Oskay, "Bir anne olarak ben de kızımla birlikte çekiyorum. Her akşam telefonda sesini duyarken acaba eve sağ salim gelecek mi diye yıllarca korkuyla yaşadım. Ömrümün yarısı karakollarda geçti ama sesimi duyan olmadı. Adalet istiyorum, başka Raziye'ler ölsün istemiyorum. Hiçbir annenin canı yansın istemiyorum. Artık kadın ölümlerine son versinler. İlla birilerinin ölmesi mi lazım? Benim evladım yaşarken ölümü yaşadı" diye konuştu.

'KIZIMA HAYATI ZİNDAN ETTİ'

Kızlarının yıllardır Uçuk tarafından rahatsız edildiğini belirten Murat Oskay ise, "Yıllar önce kızıma musallat oldu. Alıp İstanbul'a götürdüm, orada da kızımı bulup rahatsız etti. Yeniden Mersin'e getirdim. Defalarca şikayetçi olduk, dilekçeler verdik. Kızım hep huzursuz yaşadı. 'Yüzüne kezzap atarım, seni, anneni babanı öldürürüm' diye tehdit mesajları atıyordu. Ama biz bunları sonradan öğrendik. Kızım korkusundan bunları bana anlatamadı. Evimizi kurşunladı. Yaşadığımız çok acı bir olay. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

'ADALET İSTİYORUZ'

Raziye'nin ablası Kübra Türkmen ise, "Kardeşime gecenin ikisinde üçünde tehdit mesajları geliyordu. Annem ben o üçümüz birbirimize sarılırdık. Korkudan kimselere söyleyemezdik. Defalarca şikayetçi olduk, her defasında elini kolunu sallayarak buralarda dolaştı. Bu acının tarifi yok, giden kardeşim bir daha geri gelmeyecek. Adalet istiyoruz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

'GECE GÜNDÜZ KORKUYLA YAŞAYAN GENÇ BİR KADINDI'

Raziye'nin üniversitede de derslerine giren avukat Işıl Akan, öğrencisinin yaşadığı olayları, "Gece gündüz korkuyla yaşayan bir kadındı" diye özetledi. 2017 yılındaki silahlı saldırıda şüphelinin serbest bırakıldığını, itiraz üzerine tutuklandığını belirten Akan, "1,5 ay tutuklu kaldı. Uzaklaştırma kararları katili durduramadı. Kimlik karartması yaparak İstanbul'a gönderdik, orada da buldu. Raziye, kurtuluşunun olmadığını anlayınca Mersin'e döndü. Belki kurtulurum diye 'nişanlandı' ancak tehdit ve şiddet devam edince 5 ay sonra ayrıldı. Nişandan ayrıldıktan sonra cinsel saldırı, şantaj ve tehdit suçlarından şikayetçi olduk. Adli kontrol kararıyla serbest kaldı. 'Adli kontrol ve uzaklaştırma kararı yeterli gelmiyor, tutuklansın, can güvenliği kalmadı' dedik. Sonuç değişmedi. Geldiğimiz noktada ise fail hiçbir zaman durmak bilmemiş ve gencecik bir kadını, Raziye'yi sokak ortasında katletmiştir" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-01-14 15:50:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.