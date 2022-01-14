Akdeniz Belediyesi yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Akdeniz Belediyesi, ilçenin ihtiyaç duyan mahallelerinde asfalt yama, kaldırım, kilit taşı, bordür ve karo yenileme, beton dökme ve yeni kadastral yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yol çalışmaları hazırlanan plan ve program dahilinde sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkezkırsal mahalle ayırımı yapmadan, eksiği olan her mahalleye hizmet vermeye, vatandaşların gündelik yaşamını kolaylaştırırken, Akdeniz’i de değiştirmeye devam ediyor. Araç, gereç ve ekipman yönünden güçlendirilen ekipler, Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde yeni bir kadastral yol açarken, Çilek Mahallesi 63109 sokağa da baypas döküp, iş makinesi yardımıyla serimini gerçekleştirdi.

Belediyenin fen işlerine bağlı ekipler; Nusratiye, Güneş, Huzurkent, Hamidiye, Mesudiye, Kiremithane, Yeni Mahalle ve Siteler mahallelerinin muhtelif sokaklarında da asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve bordür yenileme, beton dökümü ve rögar kapaklarını yenileme hizmetleri gerçekleştirdi. Bir ekip, Bekirde Mahallesinde sahiplerince terk edilen metruk bir binanın yıkım çalışmasını yaparken, diğer bir ekip de Mehmet Fatih Deveci İlkokulu avlusunda bulunan metruk depo eklentisinin yıkımını tamamladı.

Yıkılan okul duvarı tamir edildi, beton dökümü yapıldı

Ayrıca Gündoğdu Mahallesine de giren ekipler, Mersin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin yıkılan duvarının tamiratı ve beton dökümünü tamamladı. Saha ekipleri, Esenli Mahallesine kazandırılan meydanın etrafına çekilen bordür taşlarını da boyadı.

Ekiplerin tüm mahallelerde çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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